El presidente de Colombia Abelardo de la Espriella protagonizó un mensaje de respaldo dirigido a Flávio Bolsonaro, en el que mezcló convicción política con fervor religioso para anunciar que Brasil atraviesa no solo una crisis institucional, sino una batalla de naturaleza espiritual.

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En la videollamada conocida públicamente, De la Espriella se dirigió directamente a Bolsonaro Jr. con palabras de aliento y oración, asegurando que la experiencia colombiana demuestra que la fe colectiva puede torcer el rumbo de una nación.

El jefe de Estado fue más allá del respaldo político convencional y trazó un paralelo explícito entre lo que, según él, ocurrió en Colombia y lo que pronostica para el gigante suramericano. Con absoluta certeza declaró: “Yo estoy seguro que Dios va a meter su mano por Brasil. Dios ha prometido un futuro maravilloso para Brasil y eso se va a concretar en los próximos días”.

Al cierre de su intervención, De la Espriella redobló su compromiso con la causa ‘bolsonarista’ con una frase que resume toda la carga simbólica de su mensaje: “Quiero que sepas que hoy más que nunca estoy firme por Brasil y firme por la patria”, expresó, calificando a Flávio Bolsonaro como “un guerrero de la democracia, de la libertad, de la institucionalidad”.

El pronunciamiento de De la Espriella subraya cómo sectores conservadores y de derecha en América Latina han construido redes de alianzas transnacionales que van más allá de la afinidad ideológica y apelan a un lenguaje compartido de fe, resistencia y providencia divina.

¿Cuál es la situación política de Flávio Bolsonaro en Brasil?

Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, es senador de la República y uno de los principales referentes del movimiento ‘bolsonarista’ en Brasil, que enfrenta presiones judiciales y políticas desde el regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al poder. El entorno político en el que se inscribe este mensaje es de intensa polarización, con investigaciones activas contra figuras clave de la derecha por los sucesos del 8 de enero de 2023.

El padre de Bolsonaro Jr. está actualmente privado de la libertad al ser acusado de un intento de Golpe de Estado a Lula, quien actualmente quiere repetir mandato. El presidente brasileño irá a segunda vuelta en las elecciones de Brasil al quedar segundo precisamente contra el hijo de su antecesor.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.