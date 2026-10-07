Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La presencia de los artistas latinoamericanos en el ámbito internacional sigue en aumento, como lo demuestran los recientes resultados en los World Photography Awards y los Future Filmmaker Awards. Según los datos suministrados en el artículo, casi el 20 % de los finalistas y más de una cuarta parte de los ganadores en la categoría de Series provienen de países como México, Colombia, Ecuador y Brasil. Esto no solo evidencia un crecimiento notable en la representación regional, sino también el valor que tiene el talento local cuando cuenta con plataformas que le permiten participar en la escena global. Adicionalmente, el reconocimiento a una cineasta cubana en los Future Filmmaker Awards recalca el impacto del cine hecho en la región.

Sigue a PULZO en Discover

El respaldo de organizaciones internacionales ha sido esencial para abrir puertas y oportunidades. Scott Gray, fundador de Creo —organización dedicada a promover proyectos artísticos y fotográficos—, visitó recientemente Brasil y Colombia. Su objetivo fue dialogar con estudiantes, fotógrafos y cineastas emergentes, con miras a inspirar y conectar a quienes desean dar el salto hacia los escenarios mundiales.

Los logros concretos validan la importancia de estos espacios: Citlali Fabián de México fue nombrada Fotógrafa del Año 2026; Santiago Mesa de Colombia destacó en Proyectos Documentales; Isadora Romero de Ecuador obtuvo el primer lugar en Medioambiente; y André Tezza de Brasil alcanzó un importante reconocimiento en Arquitectura y Diseño. Las cifras reveladas indican que la convocatoria recibió más de 430.000 imágenes provenientes de varias partes del mundo. En el ámbito audiovisual, la cubana Ana Alpízar fue seleccionada en la categoría Estudiante por su cortometraje Norheimsund, sobrasaliendo entre más de 8.400 propuestas.

Más allá de los galardones, quienes participan en estas convocatorias acceden a oportunidades de formación y exhibición en espacios de alto nivel, como galerías en Londres o recorridos itinerantes por ciudades importantes de la región. Para quienes apenas inician su camino, el programa incluye encuentros en universidades e institutos tanto en Brasil (como Panamericana, Via Foto, Cásper Líbero y SENAI) como en Colombia (Universidad Jorge Tadeo Lozano, UNINPAHU, EAFIT y la Universidad de Antioquia).

Según palabras de Scott Gray, el talento latinoamericano solo necesita una oportunidad para hacerse visible, mientras que Angelo Marconi, de Sony Latinoamérica, destaca la importancia de la tecnología como un medio para contar historias reales. Además, la inscripción gratuita a estos concursos elimina barreras y facilita la inclusión de nuevas voces, demostrando que la región no solo tiene historias que contar, sino que posee creadores dispuestos a llevar su arte al mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los fotógrafos latinoamericanos destacados en los World Photography Awards 2026?

Entre los creadores premiados se encuentran la mexicana Citlali Fabián, reconocida como Fotógrafa del Año 2026; el colombiano Santiago Mesa, destacado en Proyectos Documentales; la ecuatoriana Isadora Romero, ganadora en la categoría de Medioambiente; y el brasileño André Tezza, quien obtuvo el segundo puesto en Arquitectura y Diseño, según la información del artículo.

¿Cómo pueden participar los jóvenes latinoamericanos en los World Photography Awards y Future Filmmaker Awards?

Según los testimonios recogidos, la inscripción a estas convocatorias es completamente gratuita, lo que facilita que jóvenes creadores de la región puedan enviar sus proyectos sin barreras económicas. Además, existen programas de acompañamiento con charlas y espacios de formación en varias universidades e institutos de Brasil y Colombia, contribuyendo a que más talentos accedan a estas oportunidades internacionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.