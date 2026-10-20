Un trabajador del servicio de limpieza estuvo a punto de ser atropellado mientras cumplía con sus labores en el municipio de Altamira, en el estado de Pará, Brasil. El incidente quedó registrado en un video de una cámara de seguridad que captó los segundos en los que el hombre tuvo que reaccionar para evitar un accidente de mayores consecuencias.

Sigue a PULZO en Discover

En las imágenes se observa al recolector de basura ubicado en la parte trasera de un camión, como parte de su trabajo habitual. De repente, una camioneta se aproxima a gran velocidad, lo que obliga al empleado a tomar una decisión en cuestión de segundos.

(Lea también: Hombre cayó desde la ventana de un tercer piso: intentaba escapar del esposo de su amante)

Al percatarse del peligro, el trabajador salta del vehículo recolector para evitar ser alcanzado por la camioneta. Su reacción le permitió esquivar el impacto directo, aunque terminó con lesiones.

Lee También

Video registró el momento en que el trabajador evitó el impacto

La grabación de seguridad muestra la rapidez con la que se desarrolló la situación. La camioneta aparece acercándose al camión recolector y, ante el riesgo de ser atropellado, el empleado se arroja a la vía.

La maniobra evitó que el trabajador quedara directamente en la trayectoria del vehículo, en un episodio que pudo haber terminado con consecuencias mucho más graves.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Red Social Col 🇨🇴 (@redsocialcol)

Aunque la información difundida señala que el hombre sufrió lesiones, no se conocen detalles adicionales sobre su gravedad ni sobre su evolución médica.

Tampoco se cuenta con información confirmada sobre las circunstancias que llevaron a la camioneta a aproximarse a esa velocidad o sobre posibles medidas adoptadas contra el conductor.

(Lea también: Baba Vanga habría predicho la llegada de una nave extraterrestre en 2026)

El hecho tuvo lugar en Altamira, municipio ubicado en el estado de Pará, al norte de Brasil. El video ha llamado la atención por la reacción del trabajador y por el peligro al que se exponen los empleados de recolección de residuos cuando realizan sus labores en plena vía pública, especialmente en zonas donde circulan vehículos particulares.

El caso también pone de relieve la importancia de mantener una distancia prudente frente a los camiones recolectores y de reducir la velocidad al aproximarse a trabajadores que realizan labores en las calles.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.