Las teorías sobre la posibilidad de que la humanidad entre en contacto con civilizaciones extraterrestres siguen despertando curiosidad. En medio de ese interés, una supuesta predicción de Baba Vanga volvió a circular en redes, esta vez por un presunto acontecimiento que tendría lugar en noviembre de 2026.

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La versión difundida en internet sostiene que una enorme nave espacial aparecería en la Tierra durante ese mes, en un suceso que podría cambiar la manera en que los seres humanos entienden su lugar en el universo.

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La información ha sido atribuida a la vidente búlgara, fallecida en 1996, a quien sus seguidores relacionan con supuestos pronósticos sobre guerras, crisis mundiales y acontecimientos históricos. Sin embargo, varias de las predicciones que circulan bajo su nombre carecen de fuentes originales verificables.

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¿Qué habría dicho Baba Vanga sobre la llegada de extraterrestres?

Según versiones difundidas por medios internacionales, entre ellos el diario británico Daily Star, la supuesta profecía estaría relacionada con la aparición de un objeto de grandes dimensiones en el cielo, visible para personas de diferentes lugares del planeta.

La frase que se le atribuye a la vidente es: “Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y el mundo entero la verá”.

A partir de esa declaración, las publicaciones virales plantean que el acontecimiento no consistiría en una señal de radio procedente del espacio, sino en un avistamiento directo de una supuesta nave extraterrestre.

No obstante, la versión que circula no establece una fecha exacta, una hora ni una ubicación específica para el presunto suceso. Tampoco aporta documentos, grabaciones o testimonios originales que permitan comprobar que Baba Vanga pronunció esas palabras.

Por esta razón, la supuesta predicción debe entenderse como una afirmación difundida en internet y no como un pronóstico cuya autenticidad esté demostrada.

¿Qué dice la NASA sobre una posible nave extraterrestre en 2026?

Ante las versiones sobre un eventual contacto con seres de otros planetas, es importante diferenciar las afirmaciones virales de la información respaldada por investigaciones científicas.

Hasta el momento, no se ha presentado evidencia científica verificable que confirme la llegada de una nave extraterrestre a la Tierra en noviembre de 2026. Tampoco existe una confirmación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) que respalde el supuesto acontecimiento descrito en la profecía.

La agencia estadounidense sí estudia los fenómenos anómalos no identificados, conocidos como UAP por sus siglas en inglés. Esta categoría comprende observaciones de objetos o fenómenos cuya naturaleza no ha podido determinarse de inmediato.

Sin embargo, que un fenómeno permanezca sin explicación no significa que tenga un origen extraterrestre. Para establecer su naturaleza se requieren datos suficientes y análisis científicos que permitan descartar otras posibilidades.

Por tanto, las investigaciones sobre fenómenos no identificados no constituyen una prueba de que existan naves de civilizaciones extraterrestres visitando nuestro planeta.

¿Existe la posibilidad de encontrar vida fuera de la Tierra?

Aunque no hay pruebas que respalden la supuesta predicción atribuida a Baba Vanga, la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta continúa siendo una de las preguntas que despiertan mayor interés en la comunidad científica.

La identificación de numerosos sistemas planetarios y el estudio de mundos que podrían reunir algunas condiciones favorables para la vida mantienen abiertas distintas líneas de investigación sobre la posibilidad de que existan organismos fuera de la Tierra. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado de manera definitiva la existencia de vida extraterrestre.

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En ese contexto, las afirmaciones sobre un eventual contacto con otra civilización deben evaluarse con cautela, especialmente cuando se basan en profecías sin documentación comprobable.

Así, la supuesta predicción de Baba Vanga sobre una nave espacial en noviembre de 2026 continúa generando conversación en redes sociales, pero no hay pruebas verificables que permitan atribuirle esa declaración ni confirmar que el acontecimiento vaya a ocurrir.

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