La afirmación surgió de un sueño relatado por una creadora de contenido brasileña y rápidamente se volvió viral en redes sociales a pocos días del partido entre Brasil y Escocia.

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El Mundial 2026 no solo está dejando emociones dentro de la cancha. En las últimas horas, una llamativa predicción paranormal comenzó a circular en redes sociales y medios brasileños, luego de que una vidente asegurara haber tenido una visión relacionada con uno de los partidos más esperados de la fase de grupos.

La protagonista es Vó Bahiana, una creadora de contenido conocida en Brasil por compartir supuestas predicciones sobre acontecimientos futuros. Esta vez, su relato llamó la atención porque involucra directamente a la selección brasileña y a un escenario que parece sacado de una película de ciencia ficción.

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La extraña visión que involucra a Brasil y Escocia

Según explicó la vidente, ha tenido en repetidas ocasiones un sueño relacionado con el compromiso entre Brasil y Escocia, programado para disputarse el 24 de junio en Miami.

De acuerdo con su versión, durante el encuentro aparecería una enorme nave sobre el estadio, provocando desconcierto entre los asistentes. La escena continuaría con la llegada de otras aeronaves y momentos de confusión tanto en las tribunas como en el terreno de juego.

El relato se difundió rápidamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron entre la incredulidad, el humor y la curiosidad por la particular predicción.

👽 Em menos de 24 horas uma nave alienígena pousará no estádio Hard Rock, em Miami, e serão abduzidos Neymar, Vini Jr, entre outros jogadores. Quem afirma é a renomada vidente Vó Bahiana, que hoje confirmou a informação pro SBT. O presidente Trump ainda não se manifestou… pic.twitter.com/OPYw1RvhM8 — vitor mencarelli ᢉ𐭩 (@vitormencarelli) June 24, 2026

Asegura que algunos jugadores serían llevados por extraterrestres

Uno de los detalles que más comentarios ha provocado es que la brasileña afirmó haber visto cómo algunos futbolistas eran abducidos durante el supuesto episodio.

La vidente señaló que entre las personas involucradas aparecían integrantes de la selección brasileña, además de aficionados presentes en el estadio.

“Estoy aterrada”, manifestó al describir una experiencia que, según aseguró, se ha repetido varias veces mientras dormía.

Una historia que se volvió viral antes del partido

Aunque no existe ningún fundamento que respalde este tipo de afirmaciones, la historia ha logrado captar la atención de numerosos usuarios en redes sociales, especialmente por coincidir con la celebración del Mundial y por involucrar a una de las selecciones favoritas del torneo.

Mientras Brasil continúa concentrado en su preparación deportiva, la curiosa predicción sigue acumulando comentarios y reacciones en internet, donde muchos ya la consideran una de las anécdotas más insólitas que han surgido alrededor de la Copa del Mundo.

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