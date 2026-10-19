Gisela Castaño, hermana de los ‘influenciadores’ Yeferson y Cintia Cossio, causó preocupación entre sus seguidores luego de publicar un video del accidente que sufrió mientras conducía una cuatrimoto. La creadora de contenido mostró el momento de la caída y posteriormente explicó cómo se encontraba tras el incidente.

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La noche del domingo 18 de octubre, la ‘influenciadora’ compartió las imágenes a través de sus historias de Instagram. El video llamó la atención de su comunidad digital, pues segundos antes del accidente se la veía disfrutando del recorrido, sin imaginar que terminaría en el suelo.

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Castaño cuenta con una amplia comunidad en redes sociales, cercana a los dos millones de seguidores, quienes estuvieron pendientes de sus publicaciones y de las explicaciones que dio después del incidente.

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En el video difundido por la propia influenciadora se observa que Gisela conducía una cuatrimoto mientras otra persona se desplazaba detrás de ella. En un momento del recorrido, la grabación muestra que Castaño ya se encontraba en el suelo, luego de sufrir la caída.

Según lo que explicó posteriormente, la persona que venía detrás tuvo que maniobrar para evitar pasarle por encima de la cabeza. En medio de esa reacción, habría salido despedida varios metros, por lo que el accidente también involucró a otras personas.

Las imágenes compartidas por Castaño generaron inquietud entre sus seguidores, especialmente por la fuerza con la que habría ocurrido la caída y por las posibles lesiones que pudo ocasionarle.

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Después de publicar el video, la creadora de contenido contó cómo se sentía tras el golpe. En una de sus historias hizo un comentario en tono de humor sobre lo ocurrido y escribió que era “de malas” y que el piso era su lugar seguro. Sin embargo, después dio detalles de las molestias que experimentó tras la caída.

“Me di un golp* durísimo en la cabeza. Me levanté muy mareada y con moretones por todos lados”, relató.

A pesar del susto, Castaño manifestó que sufrió raspones y moretones y agradeció que el accidente no terminara en una tragedia. También explicó que la persona que iba detrás tuvo que reaccionar rápidamente para evitar atropellarla mientras estaba en el suelo.

La ‘influenciador’a no entregó, en la información suministrada, detalles adicionales sobre una eventual valoración médica o el estado de salud de las demás personas involucradas.

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El accidente despertó numerosas reacciones entre quienes siguen a Gisela Castaño en redes sociales. La publicación permitió conocer cómo ocurrió la caída y escuchar su propio relato sobre el momento de mayor tensión.

Aunque la influenciadora se refirió a lo sucedido con humor en algunas de sus historias, también dejó claro que recibió un golpe fuerte en la cabeza y que se levantó con mareo.

Por ahora, la información compartida por Castaño se centra en las circunstancias de la caída y las lesiones que manifestó haber sufrido.

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