Según han contado los hermanos Cossio, Cintia y Yéferson, la transformación que han tenido no es producto de operaciones, cirugías o modificaciones hechas por médicos. Ellos han mostrado que, aparte de los tatuajes y accesorios, el ejercicio y disciplina los han transformado de esa forma.

Aunque las imágenes del reconocido ‘influenciador’ en su juventud ya se han compartido, pocas veces se ha visto a su hermana cuando era más joven. Pues, ella misma se encargó de compartir una foto, en la que aparece junto a su hermano, pero de hace una década; O sea que ‘Yef’ tenía 18 años y ‘Cinti’ tenía 15.

Iniciando el año 2023, debido a la respuesta que le dio a uno de sus seguidores, la hermana de Cossio fue tema de conversación porque afirmó:

“No me van a creer, pero la verdad es que cirugías prácticamente no me he hecho, ha sido muy poquito y muy sutil, a excepción de las ‘boobies’, pero de cirugías prácticamente no me he hecho”.