Coljuegos impuso una multa de $ 116 millones al influencer Yeferson Cossio por operar y promocionar una rifa ilegal a través de Instagram, al determinar que no contaba con la autorización requerida para realizar juegos de suerte y azar.

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La sanción equivale a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2023, cuando este era de $ 1.160.000.

Según la entidad, la investigación comenzó tras una denuncia relacionada con actividades promocionales difundidas en la red social.

El proceso incluyó investigación, formulación de cargos, presentación de descargos y alegatos de conclusión, antes de que se adoptara la decisión.

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Además de la multa económica, la resolución establece que Cossio no podrá operar juegos de suerte y azar durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo.

Sin embargo, la decisión todavía puede ser controvertida mediante los recursos de reposición y apelación establecidos por la ley.

Coljuegos señaló que también ha solicitado el bloqueo de 437 perfiles utilizados para promocionar u operar ilegalmente rifas y otras actividades similares en redes sociales.

Si la sanción queda en firme, el expediente será enviado a la Gerencia de Cobro Coactivo para continuar con el proceso de cobro correspondiente.

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