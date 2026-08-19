Por: Noticiero 90 minutos

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El Ministerio de Ambiente de Colombia, bajo la dirección de Fabio Arjona, revocó este miércoles 19 de agosto la resolución que había declarado la microcuenca ‘La Baja’, ubicada fuera del páramo de Santurbán, como Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo. Esta medida elimina una de las tres delimitaciones del páramo de Santurbán que fueron establecidas durante el gobierno de Gustavo Petro y retira los efectos legales sobre 1.499 hectáreas, dejándolas sin protección vigente. Ahora, según lo comunicado por el Ministerio, la delimitación de ‘La Baja’ deberá ser sometida a un nuevo proceso de consulta pública.

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La decisión tiene como base la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026 y responde a órdenes del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, que exigió iniciar nuevamente el trámite para asegurar la participación de la ciudadanía y la legalidad del proceso. De acuerdo con el ministro Arjona, el fallo judicial detectó que la anterior delimitación pudo vulnerar derechos fundamentales de los habitantes de California, Santander, y dispuso revocar los efectos de la consulta pública practicada. Además, el ministerio admitió que la resolución había sido expedida mientras estaba en curso una tutela y pendiente una recusación contra la entonces ministra encargada, Irene Vélez.

El Ministerio aclaró que la revocatoria de la resolución no implica desconocer los criterios técnicos ni científicos empleados, sino que busca garantizar la transparencia y cumplimiento de los procedimientos legales. En palabras oficiales: “La revocatoria no constituye un pronunciamiento en contra de los fundamentos técnicos, científicos o ambientales que dieron origen a la iniciativa de protección de la microcuenca de la quebrada La Baja. Se trata de una decisión orientada a garantizar que el proceso se adelante bajo las condiciones legales y procedimentales exigidas” (Ministerio de Ambiente).

Santurbán es una fuente de agua esencial para más de 2,5 millones de habitantes en Santander y Norte de Santander. En este contexto, el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán criticó la decisión, argumentando que el nuevo gobierno empezó a desmontar medidas de protección, afectando la prohibición del proyecto minero Soto Norte. Este debate tiene como antecedente clave la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordenó una nueva delimitación tras hallar que la realizada en 2014 no garantizó la participación de las comunidades. Por eso, actualmente participan en el proceso 40 municipios beneficiados por los servicios ecosistémicos del páramo.

El área protegida se definía desde 2014 conforme a estudios del Instituto Humboldt, con una actualización en 2019. Sin embargo, los cuestionamientos de participación obligaron a mantener la delimitación antigua hasta aprobar un nuevo proceso, tal como ordenó el Tribunal Administrativo de Santander.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué consecuencias tiene la revocatoria de la resolución sobre ‘La Baja’ para el páramo de Santurbán?

La revocatoria deja sin vigencia la protección legal de 1.499 hectáreas en la microcuenca de ‘La Baja’ y obliga a repetir el proceso de delimitación bajo nuevas condiciones de consulta pública, lo que implica un periodo de incertidumbre para la conservación del área mientras se garantiza la legalidad y participación ciudadana.

¿Por qué fue anulada la consulta pública sobre la delimitación en Santurbán y qué ordenó la Corte Constitucional?

La consulta pública fue anulada porque, según el fallo del Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, no garantizó plenamente derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la participación de las comunidades locales. La Corte Constitucional, con la Sentencia T-361 de 2017, había ordenado una nueva delimitación y consultas que incluyeran a todas las comunidades beneficiadas por los servicios del páramo.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.