Por: Noticiero 90 minutos

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Si alguna vez recibió un comparendo de la Policía Nacional y permanece con la duda de si todavía tiene una obligación pendiente, verificarlo puede tomarle apenas unos minutos. Contrario a lo que muchas personas suelen creer, que exista un comparendo registrado a su nombre no significa automáticamente que deba una multa. Para esclarecer este tipo de inquietudes, la Policía Nacional de Colombia ha dispuesto una plataforma digital que permite a los ciudadanos consultar, de manera gratuita, si tienen medidas correctivas activas.

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El sistema se llama Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) y está diseñado específicamente para las situaciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De acuerdo con información de la Policía Nacional, en este registro cada persona puede revisar si hay comportamientos que afectan la convivencia atribuidos a su nombre, y conocer en detalle las medidas correctivas impuestas. El proceso de consulta es sencillo, requiere únicamente el número de identificación del ciudadano o, si se dispone de ellos, el número del comparendo o del expediente. Ingresando estos datos en la plataforma, el sistema muestra cualquier medida registrada.

Es importante destacar que, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, las medidas correctivas pueden ser variadas: desde amonestaciones verbales y actividades pedagógicas, hasta decomisos y multas económicas. Por eso, la consulta en el RNMC puede revelar que tiene una amonestación o una obligación pedagógica pendiente, y no necesariamente una multa. En caso de identificar una multa sin pagar, la Policía Nacional advierte sobre la importancia de cumplirla, ya que el no hacerlo puede causar consecuencias como el cobro de intereses de mora.

Un punto fundamental que explica la Policía Nacional es que el RNMC no cubre infracciones a normas de tránsito. Para verificar si tiene comparendos por exceso de velocidad, estacionar en sitios prohibidos o infracciones similares, debe usar las plataformas específicas de las autoridades de tránsito, ya que estas multas solo pueden consultarse por esos medios.

Por todo esto, que exista un registro a su nombre en el RNMC no debe ser motivo de alarma inmediata. Lo más recomendable es ingresar, verificar el tipo de medida y su estado. De esta manera, usted podrá actuar con claridad y prevenir cualquier inconveniente jurídico o económico posterior.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede consultar si tiene una multa con la Policía Nacional?

Para saber si tiene una multa con la Policía Nacional, debe ingresar al Registro Nacional de Medidas Correctivas, seleccionar la opción de consulta e introducir su número de identificación, el número de comparendo o de expediente. De acuerdo con la propia Policía, este proceso le permite verificar en pocos minutos si existen medidas correctivas vigentes en su contra.

¿Qué diferencia hay entre una medida correctiva y una multa de tránsito en Colombia?

Una medida correctiva, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, abarca sanciones como amonestaciones, actividades pedagógicas, decomisos y multas relacionadas con normas de convivencia. Por su parte, las multas de tránsito se refieren exclusivamente a infracciones en vía pública y deben consultarse ante las autoridades de tránsito, ya que no aparecen en el RNMC.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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