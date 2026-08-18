La lucha contra la corrupción y la revisión de la gestión fiscal de la administración anterior escalaron a un plano estrictamente judicial y de control institucional. En las instalaciones del Búnker de la Fiscalía General de la Nación, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló los detalles fundamentales de El libro de la verdad, un documento oficial que consagra de manera detallada más de 80 casos de presunta corrupción y malos manejos administrativos documentados durante el periodo presidencial de Gustavo Petro.

Sigue a PULZO en Discover

Durante su intervención ante los medios de comunicación y las máximas cabezas de los entes de control, el mandatario colombiano explicó que el compendio recopila información crítica que ya fue puesta a disposición de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el fin de dinamizar las investigaciones necesarias para esclarecer posibles irregularidades en el uso de los recursos públicos. “Identificó irregularidades con el mal manejo de los recursos públicos. No me cabe señalar la responsabilidad penal de personal alguno; esa función le pertenece a la administración de justicia y al Ministerio Público. Mi obligación es la de entregar dicha información porque así se lo prometí en campaña”, enfatizó el jefe de Estado durante su alocución.

Por su parte, el vicepresidente y coordinador del empalme anticorrupción, José Manuel Restrepo, profundizó en los hallazgos específicos que componen el documento, señalando casos alarmantes de desfinanciación presupuestal y contratación irregular. Entre los puntos más destacados, Restrepo mencionó la crítica situación detectada en el programa Colombia Mayor, advirtiendo que el presupuesto asignado para la totalidad del año a favor de tres millones de adultos mayores se agotó prematuramente en julio de 2026, sin dejar planes de contingencia y poniendo en alto riesgo financiero a la población más vulnerable del país.

Lee También

Asimismo, el alto funcionario denunció la pérdida de rigor técnico en la Cancillería, donde se habrían firmado 785 contratos por un valor estimado en 83.000 millones de pesos antes de la entrada en vigor de la ley de garantías, degradando los perfiles exigidos para representar a Colombia en el exterior y eliminando requisitos esenciales como el dominio de un segundo idioma. A esto se sumaron inversiones millonarias en sedes diplomáticas temporales de corta duración, configurando un panorama que el Ejecutivo calificó como el uso del servicio exterior como un botín de última hora.

Restrepo advirtió que estos casos no son hechos aislados, sino una muestra representativa de un patrón sistemático repetido a lo largo del tiempo, por lo que el equipo élite anticorrupción ya trasladó las respectivas denuncias penales, acciones fiscales y quejas disciplinarias. Finalmente, el Gobierno nacional agradeció la articulación institucional con los organismos de control para procesar los hallazgos, reiterando que este primer bloque de expedientes representa apenas el inicio de una revisión profunda orientada a proteger los recursos estatales y la estabilidad de la nación.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.