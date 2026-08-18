Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un video atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha captado la atención en Colombia al lanzar un mensaje explícito dirigido al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella. En el material audiovisual, difundido por miembros del propio ELN, se exponen referencias directas a la situación de orden público en el país, así como a la confrontación vigente contra otros actores armados y la Fuerza Pública. De acuerdo con la fuente original, el ELN aprovecha esta comunicación para enfatizar no solo la gravedad de la coyuntura actual, sino también para posicionar su postura en el panorama de conflicto armado.

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Dentro del mensaje, el ELN menciona al antiguo Frente 33, acusándolo de haberse convertido en un grupo “mercenario”. Además, según la versión de este grupo armado, actualmente se ve enfrentado a una fuerza que estaría conformada tanto por miembros del Ejército como por grupos paramilitares. Así, la comunicación publicada evidencia las complejas alianzas y rivalidades que caracterizan al escenario de violencia en diversas regiones del país.

El comunicado audiovisual del ELN retoma el discurso de confrontación y subraya su objetivo de mantenerse en lo que denomina una lucha por la “liberación” de los territorios. Al cierre del mensaje, una integrante del grupo afirma de manera tajante: “Ni un paso atrás, liberación o muerte”. Este pronunciamiento viene firmado por el Frente de Guerra Nororiental, con mención directa al comandante en jefe Manuel Pérez Martínez, y fechado en agosto de 2026. Este detalle temporal resulta relevante, pues sitúa el mensaje en un contexto de transición gubernamental y aumento de la tensión en materia de orden público.

La aparición de este video ocurre en un escenario caracterizado por la presencia de diversos grupos armados y por los retos que debe enfrentar el recientemente posesionado Gobierno en términos de seguridad nacional. Según las fuentes consultadas, tanto el contenido del mensaje como las circunstancias en las que fue divulgado se encuentran bajo seguimiento, mientras los actores implicados y las autoridades evalúan sus consecuencias en el panorama actual del conflicto interno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué dijo el ELN sobre el Frente 33 en el reciente video?

Según el video difundido, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) acusó al antiguo Frente 33 de haberse convertido en un grupo “mercenario”. Este señalamiento fue realizado como parte de su mensaje dirigido al nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, en el que también hicieron referencia a sus enfrentamientos con fuerzas que, según afirma el ELN, estarían compuestas por integrantes del Ejército y grupos paramilitares.

¿Por qué el video del ELN generó atención en Colombia?

El video del ELN generó atención porque fue emitido en un contexto de transición gubernamental, justo después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia. Además, el mensaje explícito en el que se ratifica la postura confrontativa del grupo y se señala la continuidad del conflicto con otros actores armados y la Fuerza Pública, refuerza la preocupación sobre la situación de seguridad en el país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.