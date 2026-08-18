Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Una compleja situación enfrentan los residentes del edificio Los Cámbulos, ubicado en la carrera 41 # 7-05 del barrio Los Cámbulos. Aunque la estructura sigue en pie, el inmueble muestra graves afectaciones que saltan a la vista y ponen en alerta a quienes allí habitan. De acuerdo con la cobertura realizada por 90 Minutos, la incertidumbre se ha apoderado de los dueños de estas viviendas, quienes han optado por instalar carpas a un costado del edificio. La razón detrás de esta medida improvisada es protegerse de la lluvia constante que ha complicado aún más su cotidianidad, especialmente después de los sucesos recientes que han impactado la estabilidad de la edificación.

Sigue a PULZO en Discover

La precariedad en la que viven muchos de los afectados se ve reflejada en el hecho de que varias personas han pasado la noche frente al edificio, sin poder ingresar a sus hogares por temor a nuevos desprendimientos o fallas. Allí han solicitado la solidaridad de la comunidad: piden donaciones de alimentos no perecederos, colchonetas, carpas y kits de aseo para suplir las necesidades más básicas en medio de la emergencia. Las imágenes difundidas por 90 Minutos evidencian el deterioro progresivo del edificio y la creciente preocupación de sus habitantes, muchos de los cuales no cuentan con recursos para buscar otras alternativas habitacionales mientras se define el futuro del inmueble.

Este drama humano se enmarca en un contexto mayor, ya que la zona ha sido golpeada por intensos episodios de lluvia en las últimas horas, agravando la situación estructural de la edificación. Según la información publicada por 90 Minutos, la comunidad de Los Cámbulos ha visto en la unión vecinal una salida temporal ante la falta de soluciones inmediatas por parte de las autoridades. Entretanto, la incertidumbre y la angustia marcan la jornada de quienes ahora viven a la intemperie, a la espera de ayuda y de una decisión definitiva sobre la habitabilidad del edificio Los Cámbulos.

¿Cuáles son las afectaciones visibles en el edificio Los Cámbulos que preocupan a los residentes?

De acuerdo con lo reportado por 90 Minutos, el edificio Los Cámbulos presenta daños graves en su estructura, lo que ha motivado una alerta entre quienes lo habitan. Estos daños son visibles y han generado temor por la posibilidad de derrumbe, lo que ha obligado a muchos residentes a refugiarse fuera del inmueble y buscar alternativas temporales como la instalación de carpas.

¿Qué tipo de ayudas solicitan los habitantes afectados por los daños en el edificio Los Cámbulos?

Según la información ofrecida por 90 Minutos, los habitantes que han debido desalojar sus viviendas piden suministros de primera necesidad, como alimentos no perecederos, colchonetas, carpas y kits de aseo. Estos insumos son fundamentales para sobrellevar las difíciles noches que muchos deben pasar en las inmediaciones del edificio en condiciones precarias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.