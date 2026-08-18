Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Colombia enfrenta una crisis profunda luego del reciente terremoto que provocó graves daños en varios departamentos del país. En este contexto, surgió una propuesta innovadora: que los congresistas realicen un aporte económico destinado de forma directa a las familias afectadas. La iniciativa fue planteada por Daniel Bernal, representante a la Cámara, quien afirmó que el papel de los legisladores debería ir más allá de la creación de leyes y mensajes de solidaridad. A su juicio, los congresistas tienen la oportunidad de aportar de manera concreta y visible a quienes más lo necesitan en este momento.

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Bernal insistió en que “los congresistas no podemos limitarnos a enviar mensajes de condolencia y nada más”, resaltando con ello la importancia de una acción tangible y no meramente simbólica. Su propuesta apunta a que los 286 integrantes del Congreso de la República —compuesto por 103 senadores y 183 representantes a la Cámara— donen por una única vez la prima de servicios que les corresponde en 2026. Según el cálculo presentado, este beneficio asciende a $16.914.540 por congresista durante el presente año, lo que, si todos se suman a la iniciativa, representaría cerca de $4.837 millones destinados a los damnificados.

El manejo de estos fondos sería confiado a organizaciones reconocidas, como la Cruz Roja o el Minuto de Dios, con el fin de asegurar que la ayuda llegue realmente a quienes la requieren. Sin embargo, para que la propuesta se materialice, deberá ser debatida y puesta a votación en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado. Bernal recalcó que, aunque el Congreso debe legislar en torno a la emergencia, los tiempos legislativos muchas veces no logran atender con prontitud las necesidades urgentes de quienes han perdido su vivienda o resultaron afectados directamente.

Mientras el Congreso define si respalda la donación, algunos legisladores ya han emprendido campañas y actividades humanitarias en las zonas más afectadas. El alcance de la emergencia es significativo: según información brindada por el presidente Abelardo De La Espriella, el terremoto afectó a 450 municipios en 15 departamentos, dejó 289 personas fallecidas, 4.187 heridas, 143 desaparecidas, y más de 120.000 familias damnificadas. Además, se reportan cerca de 27.000 viviendas destruidas, 127.000 averiadas y daños en 285 centros de salud y 2.838 establecimientos educativos. En este escenario, el posible aporte directo de los congresistas se sumaría a otras iniciativas estatales y privadas de apoyo a la población afectada.

¿Qué implica la propuesta de que los congresistas donen su prima de servicios a los damnificados del terremoto?

La propuesta busca que cada congresista done una vez su prima de servicios del año 2026, que este año equivale a $16.914.540. La suma total, en caso de participación unánime, alcanzaría aproximadamente $4.837 millones. Este monto sería canalizado a través de organizaciones como la Cruz Roja o el Minuto de Dios, garantizando transparencia y acceso directo a las familias más afectadas por el terremoto. La decisión sobre la donación será tomada por el Congreso en sesión plenaria.

¿Cuáles fueron los principales daños ocasionados por el terremoto en Colombia según el reporte oficial?

Según cifras del presidente Abelardo De La Espriella, el terremoto impactó a 450 municipios en 15 departamentos, causando 289 muertos, 4.187 heridos y 143 personas desaparecidas. Se reportaron también 120.328 familias damnificadas, cerca de 26.945 viviendas destruidas, más de 127.000 viviendas averiadas y daños significativos en 285 centros de salud, 2.838 instituciones educativas y en vías y puentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.