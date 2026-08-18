Por: Portal Bogotá

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En respuesta al devastador terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto, la solidaridad de los bogotanos ha quedado demostrada por la magnitud de la ayuda humanitaria recolectada en la ciudad, la cual asciende a 2.300 toneladas. Así lo anunció Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, quien explicó que esta impresionante cifra es el resultado de un amplio trabajo conjunto entre la Alcaldía Mayor, la Cruz Roja y Sencia, entidades que han establecido múltiples puntos de acopio para recibir las donaciones.

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De acuerdo con lo informado, la movilización de estas ayudas ha sido posible gracias al apoyo de la primera dama, Carolina Deik, y al aporte logístico de diferentes organizaciones que han puesto a disposición 175 vehículos para el transporte de las donaciones. El alcalde Galán enfatizó la masiva respuesta ciudadana frente a la emergencia y agradeció el compromiso de las personas que se han unido a las jornadas de acopio y organización de ayudas en puntos como el Palacio de los Deportes, el estadio El Campín y la sede de la Cruz Roja.

En particular se resalta la labor de los voluntarios: 2.300 del Distrito y otros 12.000 ciudadanos, entre ellos 750 estudiantes becarios del programa Jóvenes a la E, quienes, según las declaraciones del mandatario, decidieron sumarse a apoyar a las comunidades afectadas durante el fin de semana. Adicionalmente, se informa que hasta el momento hay 400 toneladas de ayuda listas para ser enviadas y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encuentra coordinando el uso de transporte aéreo para asegurar la llegada de estos recursos a lugares de difícil acceso como Chocó.

El alcalde informó que, con el objetivo de optimizar la logística, el Palacio de los Deportes quedó definido como el único punto autorizado para la recepción de donaciones, las cuales ahora están dirigidas a todas las regiones que requieran apoyo, no solo Chocó y Buenaventura. Lina Lozada León, subsecretaria para la Gobernabilidad y la Garantía de los Derechos, precisó que las necesidades actuales son principalmente relacionadas con materiales para la reconstrucción, elementos de aseo, colchonetas, sábanas, toldillos, alimentos no perecederos y ropa nueva. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, reiteró el llamado a la ciudadanía a continuar con la entrega de donaciones en el horario estipulado de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

El compromiso institucional no se ha detenido en la recolección de insumos, ya que el Distrito mantiene equipos y capacidades a disposición de las principales ciudades de la región afectada, adaptando los apoyos según las necesidades específicas de Chocó, Buenaventura, Cali, Armenia y Pereira.

¿Qué tipo de donaciones reciben en el Palacio de los Deportes de Bogotá después del terremoto?

De acuerdo con las autoridades distritales, en el único punto habilitado, el Palacio de los Deportes, se reciben prioritariamente materiales y elementos para la reconstrucción, elementos de aseo, colchonetas, sábanas, toldillos, alimentos no perecederos y ropa nueva. Estas donaciones están dirigidas a la atención de las familias afectadas por el terremoto y su proceso de recuperación.

¿Cómo se está coordinando el transporte de ayudas humanitarias desde Bogotá hacia las zonas afectadas por el terremoto?

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, el envío de más de 2.300 toneladas de ayuda se ha realizado utilizando 175 camiones facilitados por organizaciones solidarias. Además, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se comprometió a complementar este esfuerzo con transporte aéreo, fundamental para llegar a regiones de difícil acceso como Chocó. Esto garantiza una distribución eficiente y adecuada de los insumos recolectados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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