La vida de Gustavo Petro parece haber dado un giro inesperado después de abandonar la Casa de Nariño. A los debates políticos que han rodeado al exmandatario desde que dejó el poder se sumaron ahora revelaciones sobre su situación sentimental, su lugar de residencia y la persona que decidió abrirle las puertas de su casa en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

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La información fue revelada por el periodista y panelista de Blu Radio Felipe Zuleta, quien aseguró que los detalles provienen de fuentes cercanas al petrismo y al círculo del expresidente.

Según Zuleta, Petro se encuentra viviendo temporalmente en el apartamento de Gustavo Bolívar, uno de sus aliados políticos más cercanos y uno de los hombres que más lo ha respaldado durante los últimos años.

La revelación llamó especialmente la atención porque Bolívar no solo ha sido uno de los principales escuderos políticos del exmandatario, sino que incluso llegó a manifestarle públicamente su afecto durante un consejo de ministros.

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En aquella reunión, el exsenador y actual funcionario le dijo al entonces presidente: “Lo amo, presidente”, una frase que rápidamente se hizo viral y que reflejó la estrecha relación que existe entre ambos.

La amistad entre Petro y Bolívar se ha mantenido durante años. El escritor y excongresista fue uno de los principales defensores del proyecto político del exjefe de Estado y, a diferencia de otros integrantes del petrismo, nunca tomó distancia pública frente a las decisiones más polémicas del mandatario.

De acuerdo con el relato de Zuleta, la situación actual de Petro estaría relacionada con una cadena de acontecimientos que comenzaron el mismo día en el que terminó oficialmente su mandato presidencial.

El periodista aseguró que el exmandatario tenía previsto trasladarse a México para comenzar una nueva etapa junto a Vanessa Cortés, con quien había protagonizado varios viajes y apariciones públicas.

Sin embargo, esos planes se derrumbaron inesperadamente.

Según lo contado por Zuleta, la relación sentimental terminó de manera repentina el 7 de agosto. Incluso, el panelista afirmó que Petro no se enteró de la ruptura de la mejor manera.

Durante el programa radial, el comunicador aseguró que el exmandatario llegó a su residencia y se encontró con una situación que modificó por completo sus planes personales.

La frase utilizada por Zuleta para describir el momento llamó la atención de los demás integrantes del panel. “Quedó entusado y arrimado”, afirmó el periodista.

Pero el problema no habría sido únicamente sentimental.

El expresidente tampoco podía regresar a la vivienda familiar ubicada en Chía. Según la información revelada, ese inmueble quedó bajo la titularidad de Verónica Alcocer tras los acuerdos derivados de la separación entre ambos.

Dentro de esos acuerdos también se habrían establecido compromisos económicos relacionados con la manutención de su hija Antonella y otros aspectos patrimoniales.

Sin una residencia disponible y después del final de su relación con Vanessa Cortés, Petro habría recurrido a uno de sus aliados más cercanos.

Fue entonces cuando Gustavo Bolívar le habría ofrecido alojamiento mientras reorganiza su situación personal y define cuál será su residencia definitiva.

Hasta el momento, ni Gustavo Petro ni Gustavo Bolívar se han pronunciado públicamente sobre las declaraciones hechas por Felipe Zuleta en Blu Radio. Entretanto, la información sigue generando reacciones en distintos sectores políticos y en las redes sociales, donde muchos se sorprendieron al conocer los detalles de la nueva etapa que estaría atravesando el exmandatario colombiano.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.