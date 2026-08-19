Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tomó la decisión de revocar la Resolución 0994 del 6 de agosto de 2026, expedida en los últimos días del Gobierno de Gustavo Petro. Esta resolución había declarado de manera permanente una Reserva de Recursos Naturales Renovables sobre 1.499 hectáreas de la microcuenca de la quebrada La Baja, ubicada en California, Santander. La revocatoria se formalizó a través de la Resolución 1037 del 13 de agosto de 2026, firmada por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y dejó sin efecto la protección sobre este territorio, el cual se localiza fuera de los límites oficiales del Páramo de Santurbán.

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Durante su vigencia, la ahora anulada protección prohibía la apertura de nuevas actividades mineras en esa área específica. Sin embargo, el levantamiento de la medida ha reactivado el debate entre quienes abogan por la prioridad en la defensa de los recursos hídricos y quienes solicitan garantizar la actividad minera y la intervención de las comunidades residentes.

Según información brindada por el Ministerio de Ambiente, la decisión de revocar la resolución se tomó por dos motivos principales. Por un lado, hubo una recusación presentada contra la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, el 4 de agosto, apenas dos días antes de la expedición de la resolución; de acuerdo con la normativa vigente, todo procedimiento administrativo debe pausarse hasta que se resuelva este tipo de recursos. No obstante, el trámite continuó y la Resolución 0994 fue expedida el 6 de agosto, casi al cierre del gobierno anterior.

Por otro lado, el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga falló el 10 de agosto en favor de los habitantes de California al considerar la posible vulneración de derechos como la participación y el acceso a la información pública. En consecuencia, ordenó al Ministerio reiniciar el procedimiento para garantizar mayor inclusión y transparencia, y dejar sin efectos la consulta pública previamente hecha.

El Gobierno actual, liderado por Abelardo De la Espriella, aclaró que la revocatoria no significa la renuncia a proteger ambientalmente la zona, sino la obligación de reiniciar el análisis con renovadas garantías jurídicas y participación ciudadana. El Ministerio quedará encargado de examinar, desde un punto de vista técnico, jurídico y ambiental, el destino de las 1.499 hectáreas involucradas.

El Ministerio precisó que el nuevo proceso buscará definir adecuadamente la protección del agua y la biodiversidad de la zona, en medio de la discusión por equilibrar la conservación ambiental y la minería. El debate vuelve a poner a Santurbán en el centro de la controversia, pese a que este territorio se encuentra fuera del área delimitada del páramo, pero vinculado a su sistema hídrico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa que se haya revocado la Resolución 0994 en la microcuenca La Baja?

Significa que la protección de tipo reserva sobre las 1.499 hectáreas de la quebrada La Baja ya no está vigente y el Ministerio de Ambiente deberá reiniciar el trámite para decidir si aplica una medida de protección, atendiendo ahora criterios técnicos y jurídicos y garantizando la participación de las comunidades afectadas, según resolvió un juez de Bucaramanga.

¿Cuál es la relación entre la microcuenca La Baja y el páramo de Santurbán?

Aunque las 1.499 hectáreas de la microcuenca La Baja están fuera de los límites legales del páramo de Santurbán, hacen parte de una zona vinculada al sistema de aguas del Macizo de Santurbán, razón por la cual la discusión sobre su protección impacta el debate ambiental de la región.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.