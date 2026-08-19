Por: El Espectador

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El vicepresidente José Manuel Restrepo afirmó que el denominado “Libro de la Verdad”, documento presentado recientemente por el gobierno de Abelardo de la Espriella ante organismos de control, es apenas el inicio de una serie de hallazgos detectados durante el denominado “empalme anticorrupción”. Según el alto funcionario, el informe entregado constituye solo una fracción de lo que encontraron los equipos del nuevo Gobierno mientras revisaban el estado de la administración anterior, antes de la posesión oficial. Restrepo especificó que ya ha impartido instrucciones a todos los altos cargos para mantener y fortalecer la vigilancia sobre las entidades oficiales.

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El vicepresidente, desde Caldas, explicó que el informe es únicamente el primer paso y anunció un plan para consolidar un “segundo tomo”. Este siguiente informe estaría sustentado en las investigaciones y análisis realizados por los nuevos responsables de las diferentes entidades estatales, quienes deben revisar detalladamente la gestión precedente. Según Restrepo, toda la información será trasladada posteriormente a un “equipo élite anticorrupción”, el cual determinará si se deben presentar denuncias formales en compañía del Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).

De acuerdo con Restrepo, actualmente existen más de 300 alertas pendientes de verificación. Estas alertas no provienen únicamente del trabajo interno durante la transición de gobierno, sino también de la denominada “línea anticorrupción”, habilitada por la administración entrante para recopilar denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades acontecidas en el gobierno de Gustavo Petro.

Dentro de este proceso, Germán Calderón España, designado como nuevo director de la ANDJE, formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El documento presentado señala posibles irregularidades en la celebración de un contrato entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), específicamente respecto a la estrategia de comunicaciones de la Vicepresidencia durante el gobierno anterior. Calderón solicitó investigar si la contratación directa resultaba legalmente procedente, dado que el convenio preveía la intervención de terceros. Mencionó pagos por servicios de pauta, monitoreo y difusión, así como cobros por parte de RTVC.

Frente a estas acusaciones, varios funcionarios de la administración anterior se han manifestado en defensa de sus actuaciones. Es el caso del senador Iván Cepeda, quien calificó como “falsas acusaciones” los señalamientos a la reforma agraria y argumentó que se pretende distorsionar el propósito de devolver tierras al campesinado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué información contiene el "Libro de la Verdad" presentado por el gobierno De la Espriella?

Este documento reúne hallazgos sobre posibles irregularidades detectadas por el equipo de empalme del nuevo Gobierno, señalando diferentes alertas que requieren investigación adicional. El informe presentado hasta ahora es solo una parte de todos los hallazgos que las nuevas autoridades buscan detallar en futuros informes, según explicó José Manuel Restrepo.

¿Cuáles son las denuncias sobre contratos entre la Presidencia y RTVC en el gobierno anterior?

De acuerdo con Germán Calderón España, nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las denuncias apuntan a presuntas irregularidades en la contratación directa entre el DAPRE y RTVC para la estrategia de comunicaciones de la Vicepresidencia. Se cuestiona si la contratación era jurídicamente procedente, pues participaron terceros y hubo pagos por servicios adicionales, además del cobro de fees por parte de RTVC.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.