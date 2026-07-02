El nombre de Vanessa Cortés sigue dando de qué hablar por los beneficios que ha recibido desde que Gustavo Petro es presidente y sin ella ser funcionaria. Ahora, la polémica se dio porque acompañó al mandatario en su visita al papa León XIV este jueves 2 de julio.
#LaSillaEnVivo | Vanessa Cortés, la mujer de Panamá, estuvo con @petrogustavo en la visita al @Pontifex.
➡️Aparece al fondo de una de las fotos del encuentro.
➡️Desde que Petro es presidente, Cortés ha tenido un rápido crecimiento patrimonial.https://t.co/JEBNkiXdNu pic.twitter.com/r1ZpHi6o2O
— La Silla Vacía (@lasillavacia) July 2, 2026Lee También
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