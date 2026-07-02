El nombre de Vanessa Cortés sigue dando de qué hablar por los beneficios que ha recibido desde que Gustavo Petro es presidente y sin ella ser funcionaria. Ahora, la polémica se dio porque acompañó al mandatario en su visita al papa León XIV este jueves 2 de julio.

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Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.