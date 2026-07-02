El proceso de transición entre la administración saliente de Gustavo Petro y el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sumó un nuevo capítulo de alta tensión institucional. Mientras los coordinadores técnicos afinan los cronogramas, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República decidieron blindar jurídicamente la entrega del Estado, emitiendo un fuerte ultimátum dirigido a todos los servidores públicos del orden nacional.

Sigue a PULZO en Discover

El pronunciamiento de los organismos de control coincide con una ola de alertas y denuncias internas en varios ministerios, donde presuntamente se estaría cocinando una estrategia para entorpecer el acceso a la información y dejar desiertos los despachos antes de la fecha final del cambio de mando.

De acuerdo con un reporte de Noticias Caracol, las cabezas de la Procuraduría y la Contraloría firmaron la Directiva Conjunta No. 01 de 2026, un documento de obligatorio cumplimiento que regula al milímetro cómo debe ejecutarse el empalme. Las autoridades recordaron que este ejercicio no es opcional, sino que está respaldado por dos leyes de la República que no admiten ningún tipo de excepción o consideración política.

Los funcionarios salientes tienen la obligación de entregar informes de gestión detallados, transparentes y de carácter público. La directiva exige cuentas precisas sobre:

Lee También

El estado de los recursos económicos, administrativos y humanos de cada cartera.

El balance exacto de los presupuestos ejecutados y los fondos que quedan pendientes por ejecutar.

Los contratos que se encuentran actualmente en curso y aquellos que están próximos a vencer.

El registro obligatorio de toda esta contratación en la plataforma pública del Secop.

Hay denuncias de que en varios ministerios están solicitando renuncias a partir del 16 de julio a todos los cargos de libre nombramiento para dejar abandonadas las oficinas y que nadie pueda dar respuesta a los requerimientos del empalme.

Si las denuncias son ciertas y el plan es… pic.twitter.com/7ZGbFEDphc — •Elizabeth Cardona• (@EliCrH) July 2, 2026

La rigurosidad de los entes de control no llega de forma gratuita. En los pasillos de la política nacional cobraron fuerza graves denuncias que apuntan a que, en varios ministerios, se les estaría exigiendo la renuncia masiva a los funcionarios en cargos de libre nombramiento y remoción, fijando como fecha límite el próximo 16 de julio, según el citado medio.

El propósito de esta presunta desbandada generalizada sería dejar las oficinas completamente abandonadas y sin personal calificado, provocando que nadie pueda dar respuesta oportuna a los complejos requerimientos y cuestionamientos del equipo técnico de empalme entrante.

Ante este panorama, la advertencia de los expertos y de las autoridades de control fue tajante: dar un paso al costado antes del 7 de agosto no borra el pasado judicial ni administrativo.

“Si las denuncias son ciertas y el plan es abandonar los cargos antes del 7 de agosto, les recomiendo que no lo hagan. Así ustedes no estén al momento del empalme, su gestión fue y es su responsabilidad, y serán requeridos en caso de algún problema. La renuncia no los hará intocables”, advierten las fuentes del proceso.

La directiva conjunta dejó claro que el desconocimiento de estas pautas o el intento de evadir la entrega de cuentas traerá consecuencias inmediatas. Los funcionarios que decidan sumarse a bloqueos informativos o que dejen sus puestos desatendidos de forma irregular se enfrentarán a tres tipos de acciones disciplinarias y fiscales de alto calibre.

En primer lugar, la Procuraduría abrirá de inmediato investigaciones disciplinarias por el incumplimiento de los deberes del servidor público. En paralelo, la Contraloría activará procesos de responsabilidad fiscal si se llega a detectar que el abandono de los cargos generó un detrimento patrimonial o parálisis en la ejecución de los recursos del Estado. Finalmente, las oficinas de control interno de cada entidad estarán obligadas a reportar en tiempo real cualquier anomalía en las mesas técnicas que arrancarán formalmente el próximo martes.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.