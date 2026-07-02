Las declaraciones de Iván Cepeda sobre una eventual desobediencia civil en caso de no reconocer a Abelardo de la Espriella como presidente provocaron la reacción del periodista Néstor Morales, director de Mañanas Blu. El comunicador cuestionó la postura del excandidato presidencial y advirtió que ese planteamiento desconoce el funcionamiento de la democracia y el papel que cumple el jefe de Estado una vez es elegido.

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Morales se refirió a las palabras de Cepeda, quien en una entrevista con María Jimena Duzán aseguró que, si el nuevo mandatario se posesiona sin cumplir lo que considera “condiciones mínimas de soberanía”, él y parte de su sector político podrían decir que no los representa y negarse a obedecer sus órdenes por considerar que respondería a intereses extranjeros.

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Frente a ese planteamiento, el periodista calificó esa posición como una teoría “un poquito rara” y sostuvo que el respaldo electoral no determina si un presidente representa o no a todos los ciudadanos. En su opinión, una vez concluye el proceso democrático, el mandatario elegido gobierna para todo el país, incluso para quienes no votaron por él.

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Como ejemplo, Morales recordó su propia postura durante el gobierno de Gustavo Petro. “Yo no voté por Gustavo Petro pero lo acepté siempre que me representaba, era el presidente de todos los colombianos”, afirmó durante su intervención en Blu Radio, al defender que el reconocimiento institucional debe estar por encima de las preferencias políticas de cada ciudadano.

Finalmente, el director de Mañanas Blu criticó la idea de desconocer a un presidente únicamente porque no fue el candidato por el que se votó. “No puede ser la mezquindad de que como yo no voté por él no lo reconozco como mi presidente”, concluyó Morales, insistiendo en que el respeto por los resultados electorales y las instituciones es un principio esencial del sistema democrático.

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