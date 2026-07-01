En el fútbol, el líbero es ese jugador que no tiene una marca fija, el estratega que se mueve con total libertad por toda la cancha para apagar incendios, ordenar la defensa y armar el juego desde atrás. Ese es exactamente el chip táctico que se va a poner José Manuel Restrepo a partir del próximo 7 de agosto de 2026. En una reveladora entrevista con la mesa de Blu Radio, el electo vicepresidente de los colombianos aterrizó las dudas sobre cuál será su despacho en la nueva administración de Abelardo De la Espriella.

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Rompiendo con el molde tradicional de los vicepresidentes que terminan encasillados en un ministerio pesado o relegados a tareas de bajo perfil, Restrepo confesó que le pidió expresamente al nuevo mandatario no ser nombrado en ninguna cartera específica. Su objetivo es convertirse en el articulador de la Casa de Nariño.

Para Restrepo, amarrarse al escritorio de un solo ministerio limitaría su capacidad de maniobra en un periodo de transición que requiere atención en múltiples esquinas. Su rol estará enfocado en la macroestrategia, actuando como un puente de alta confianza entre la política interna de Colombia y los tableros globales.

Según detalló el propio funcionario electo, su gestión se moverá bajo dos compromisos fundamentales:

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“No quiero tener un cargo en particular, no quiero ser ministro de x o y, lo que he dicho es que quiero jugar de líbero y cuando uno juega de líbero, juega con la posibilidad de moverse en distintos asuntos… El Dapre lo define en un decreto y se definirá en ese marco los roles y funciones”, explicó Restrepo en los micrófonos radiales.

Aunque no tendrá la chequera directa de un ministerio, la agenda de Restrepo será una de las más pesadas del nuevo gabinete. El vicepresidente se encargará de destrabar y liderar frentes de alta sensibilidad económica y geopolítica:

Frente de Trabajo Acciones Estratégicas Clave Objetivo Principal Confianza de Mercados Conectar la política local con los grandes inversionistas y actores internacionales. Garantizar la estabilidad económica y enviar mensajes de tranquilidad financiera. Relación con EE. UU. Liderar el acercamiento con Washington en comercio, seguridad y cooperación. Abrir nuevas oportunidades comerciales y de transferencia tecnológica. El factor Venezuela Coordinar los canales diplomáticos y comerciales con el país vecino. Manejar la compleja agenda bilateral y fronteriza. Sector Energético Monitorear e impulsar las políticas de infraestructura y transición energética. Asegurar la autosuficiencia y estabilidad del sistema eléctrico nacional. Soporte de Gabinete Brindar acompañamiento técnico y político a ministerios que lo requieran. Articular la ejecución de las metas del presidente De la Espriella.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.