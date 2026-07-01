José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, habló en Blu Radio sobre los cambios que ha experimentado su vida tras la campaña presidencial junto a Abelardo de la Espriella. El exministro aseguró que nunca antes había tenido un nivel de exposición pública tan alto y reconoció que aún está adaptándose a la atención que recibe de los ciudadanos.

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Restrepo explicó que la campaña le permitió tener un contacto mucho más cercano con la gente a través de recorridos, reuniones y eventos en distintas regiones del país. “Yo nunca había tenido la figuración que había tenido en esta oportunidad porque, claro, cuando uno hace campaña electoral como fórmula vicepresidencial está en contacto con toda la gente, los tarimazos, los encuentros, los abrazos, las conversaciones con la gente, con los niños, con los grandes, con los adultos”, afirmó.

Como ejemplo de ese cambio, el vicepresidente electo contó una experiencia reciente durante una misa dominical. Según relató, acostumbraba asistir con tranquilidad como cualquier feligrés, pero ahora la situación es diferente debido al reconocimiento que recibe. “Yo todos los domingos voy a misa y en esta oportunidad fue muy complicado porque la gente lo aplaude a uno y me da hasta vergüenza porque yo quería ir como cualquier cristiano”, comentó.

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Aunque admitió que deberá acostumbrarse a esa nueva realidad, Restrepo aseguró que no quiere perder la sencillez que ha caracterizado su vida. “Hay que irse acostumbrando a este escenario”, expresó durante la entrevista.

El dirigente también señaló que su intención es mantener un estilo cercano y alejado de los protocolos excesivos que suelen rodear a los altos funcionarios del Estado. En ese sentido, manifestó que espera conservar la forma de ser que ha tenido a lo largo de su trayectoria profesional.

“Yo intento ser una persona común y corriente. Casi que mi misma condición de persona, como profesor o rector, quisiera mantenerla como vicepresidente”, concluyó Restrepo, dejando claro que buscará conservar esa cercanía con los ciudadanos durante su paso por la Vicepresidencia de la República.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.