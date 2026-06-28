A menos de seis semanas para que se ejecute el relevo de mando en la Casa de Nariño, el proceso de transición entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo De La Espriella ha entrado en un escenario de profunda desconfianza técnica. El fin de la Ley de Garantías el pasado 22 de junio desató lo que diversos sectores políticos califican como un “alud” de contratación exprés y nombramientos diplomáticos de última hora, camuflados bajo la sombrilla de “necesidades del servicio”.

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Ante esta situación, los alfiles del presidente electo decidieron romper el silencio. El designado ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, lanzó un fuerte llamado a los organismos de control para que congelen y vigilen con lupa estas adjudicaciones de última hora, concentrando sus alertas en procesos críticos dentro del Ministerio de Defensa y la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

Por su parte, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, envió una solicitud perentoria a la Cancillería para frenar la repartición de embajadas y consulados en el exterior.

Una exhaustiva investigación periodística de EL TIEMPO confirmó que el monitoreo preliminar arrojó un balance preocupante: entre el 1 de mayo y el 26 de junio, se han firmado 145 contratos en 16 ministerios, comprometiendo un patrimonio público que asciende a los 227.547 millones de pesos.

La mayor concentración de este gasto exprés se focaliza en las carteras de Salud, Educación, Cultura, Justicia y Vivienda:

Ministerio Evaluado Líder de la Cartera Volumen de Contratos / Montos Clave Objetivos Principales del Gasto Ministerio de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo $86.735 millones (Suscritos en el lapso chequeado) Encuesta Nacional de Nutrición ($79.811M), tiquetes aéreos ($3.500M) y pruebas diagnósticas de Chagas. Ministerio de Educación Daniel Rojas 50 contratos por $74.812 millones Suministro de tiquetes aéreos, interventorías y estrategias de permanencia escolar. Ministerio de Cultura Yannai Kadamani Fonrodona 34 contratos por $39.586 millones Convenio con Fundación Arteria ($4.510M), iluminación escénica y vestimenta teatral. Ministerio de Justicia Jorge Iván Cuervo 11 contratos por $19.552 millones Proyecto de política de drogas con el PNUD ($8.100M del MinJusticia) y soportes de rayos X. Ministerio de Vivienda Helga Rivas 7 contratos por $4.190 millones Compra de tiquetes aéreos y auditorías externas a estados financieros.

Las alertas del equipo de la “patria milagro” van más allá de los montos globales y tocan directamente la soberanía y la seguridad nacional, debido a la extensión temporal de los compromisos adquiridos.

Bajo la dirección de Rosa Villavicencio, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido 50 nombramientos diplomáticos entre el 8 de mayo y el 4 de junio. Aunque la entidad argumenta que seis de estos movimientos corresponden a traslados rutinarios, llama la atención la reubicación de altos cargos de confianza del petrismo en sedes de alta importancia en Francia, España, Alemania, Austria y Venezuela. Entre los beneficiados aparecen Elvira Sanabria (designada cónsul en Nueva Loja, Ecuador.

El contrato que mayor escepticismo genera en el equipo de Rodrigo Lara se encuentra en el Ministerio de Defensa. Se trata de una millonaria adjudicación por 157.000 millones de pesos destinada a la compra de inhibidores de señal para vehículos militares. El problema radica en que el contrato extiende su ejecución hasta el año 2034, lo que significa que la administración de Petro dejará amarrado el presupuesto de seguridad del país y comprometerá vigencias futuras durante los próximos ocho años (dos gobiernos completos hacia el futuro).

En la Aerocivil la situación es volcánica: la entidad ha firmado la alarmante cifra de 1.179 contratos en los últimos meses, incluyendo una polémica licitación de pólizas y seguros que provocó la renuncia fulminante del funcionario que se negó a firmarla. Asimismo, en el cuestionado Ministerio de la Igualdad se reportan graves anomalías; la Procuraduría frenó un contrato por 33.000 millones de pesos en la Fiduprevisora y se destaparon irregularidades en otra adjudicación de mayo de 2024 por 56.000 millones, provocando la destitución inmediata de su presidente y su equipo técnico.

Qué significa la ropa de la familia Petro

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