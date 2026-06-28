Tal como comenzó su Gobierno, el presidente Gustavo Petro parece que lo va a terminar. La impronta de su administración fueron los escándalos, por encima incluso de sus más plausibles proyectos. Hasta ahora, sin saber si en las pocas semanas que le quedan de Gobierno pueda destaparse otro de esos hechos condenables que causan indignación y gran impacto públicos, el arco de escándalos viene desde mayo de 2023.

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En ese momento, el país fue estremecido al saber que la entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, habría ordenado someter a su niñera al polígrafo en enero de ese año porque se le perdió una maleta con dinero. Ahora, el arco parece que termina con la revelación esta semana de las concesiones que le habría dado el ex comisionado de paz Danilo Rueda al ‘Clan del Golfo’. Lo curioso es que Sarabia, a quien Petro “castigó” enviándola como embajadora de Colombia en el Reino Unido, vuelve a sonar en este, quizás el último escándalo que le estalla al presidente Petro.

Los videos y audios difundidos por Noticias Caracol indican que Rueda se reunió con el ‘jefe político’ del ‘Clan del Golfo’, Luis Armando Pérez, alias ‘Jerónimo’, y se habría comprometido a gestionar medidas favorables para esa organización criminal, entre ellas, la muy criticada purga de generales de las Fuerzas Armadas expertos en inteligencia, llevada a cabo al comienzo de la administración Petro, y la suspensión de bombardeos contra sus campamentos.

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El primero y el más reciente escándalo, destapados por medios

Este jueves, el primer director de la Policía que tuvo Petro, el general (r) Henry Sanabria, aseguró que cuando estuvo a cargo de la institución recibió llamadas de Sarabia para cuestionar procedimientos policiales que, según él, se adelantaban en medio de la política de paz total del Gobierno Petro. “Laura Sarabia era la que llamaba y decía: ‘Mire, no es importante en este momento hacer ese tipo de procedimientos. Hay un proceso de paz. Por lo tanto, no siga haciendo actividades en contra de esas personas’”, aseguró Sanabria en Caracol Radio, y agregó que esas llamadas se daban cuando la Policía adelantaba operaciones especiales.

El alto oficial también contó que el argumento que recibía era que las actuaciones debían ser reevaluadas porque el Gobierno adelantaba procesos de paz “no solamente con grupos armados organizados, sino con todo tipo de delincuentes”. Según Sanabria, los mensajes llegaban cuando las operaciones o procedimientos ya estaban culminados. Eran, a su modo de ver, reclamos por actuaciones de la Policía. “Cuando ya estaban culminadas realmente, era el mensaje de reproche frente a la excusa del proceso de paz para no hacer nada”, dijo.

Sarabia desmintió en la misma frecuencia radial al general Sanabria, dijo que “jamás” el presidente le pidió suspender operaciones, y además anunció acciones legales contra el oficial retirado por los delitos de injuria y calumnia. “La memoria de algunos parece funcionar a la carta: solo recuerdan a Laura Sarabia. No voy a permitir que finjan limpiar algunas versiones manchando mi nombre”, escribió en X. El presidente Petro, por su parte, aseguró que ningún funcionario puede detener un ataque a menos que sea el mismo mando de la fuerza pública o el presidente de la República, quien es su comandante supremo. “Nunca di una orden en ese sentido y solo vi los bombardeos que ordené porque solo el presidente puede ordenarlos”.

El primer escándalo y el más reciente también tienen otro común denominador: fueron destapados por medios de comunicación (revista Cambio y Noticias Caracol, respectivamente), lo cual explica la profunda ojeriza que les tiene el mandatario, sin considerar, primero, que los escándalos nos son producto de las informaciones (que solo los reseñan y muestran a la opinión pública), y, segundo, que los periodistas hacen su trabajo de fiscalización y cumplen la función democrática de contrapoder.

Pero dentro del arco dibujado entre el primer escándalo de Laura Sarabia en 2023 y el de Danilo Rueda en 2026 hay muchos más, empezando por el otro en el que ella también se vio involucrada la hoy diplomática cuando Semana difundió unos explosivos audios en los que Armando Benedetti la insulta y asegura que él consiguió de manera irregular 15.000 millones de pesos en la Costa para la campaña de Petro y que si hablara todos se irían para la cárcel. El asunto de la campaña también se relaciona con el problema en que está metido Nicolás Petro, hijo del presidente, que enfrenta dos procesos penales por presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Los escándalos debieron pesar en las elecciones

Después siguió el escándalo con el que quizá la historia identifique a la administración de Petro: el del saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que básicamente consistió en la compra de congresistas para que apoyaran las iniciativas del Gobierno en el Legislativo. Además de funcionarios de mediano nivel, las investigaciones arrastraron a dos exministros de Petro y a congresistas, varios de los cuales están hoy presos. Un involucrado más, Carlos Ramón González, excompañero de armas de Petro en el M-19, permanece prófugo de la justicia en Nicaragua.

Sin pretender hacer una tediosa y agotadora lista, también destacan el caso de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, a quien la Fiscalía lleva a juicio por el delito de tráfico de influencias. Además, enfrenta investigaciones por, como gerente, haber violado los topes de financiación de la campaña Petro presidente. A propósito de las estrategias que se usaron para que Petro llegara a la Casa de Nariño, aún se recuerdan las visitas de su hermano Juan Fernando a capos delincuenciales presumiblemente en busca de votos, en lo que se ha dado en llamar el Pacto de La Picota. Ya en el poder, Petro subió a su tarima en Medellín a varios capos de la cárcel de Itagüí.

A todo eso se fueron sumando otros escándalos como la posible infiltración de alias ‘Calarcá’, jefe de una disidencia de las Farc, a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y al Ejército, las denuncias de Angie Rodríguez sobre corrupción, espionaje y extorsión interna dentro del Gobierno, los posibles vínculos con el zar del contrabando alias ‘Papá Pitufo’; la cancelación de la visa del presidente Petro y su inclusión en la lista Clinton, hasta su esfuerzo por nombrar a toda costa como viceministra de Juventud a Juliana Guerrero, también en problemas judiciales por haber comprado su diploma.

Esto sin contar con los señalamientos sobre aspectos de la vida privada del jefe de Estado relacionados con la opacidad que rodea a varios de sus viajes al exterior, y lo que le contó al país, a través de varias cartas, su excanciller Álvaro Leyva Durán, en las que abiertamente aseguró que el jefe de Estado tiene problemas de drogadicción. Si bien el Artículo 15 de la Constitución establece que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, la dignidad que encarna el ejercicio de la presidencia de la República obliga a que quien la ostenta se muestre dentro de una urna de cristal.

En todos los gobiernos de Colombia ha habido escándalos, pero el del presidente Petro quedará para la historia como uno, si no el que más, de lo más afectados por esos problemas. Resulta imposible no considerar que ese pesado rosario pudo incidir en la derrota de Iván Cepeda en las elecciones. Buena parte del electorado pudo ver injustamente en el candidato del Pacto Histórico no la continuidad del proyecto político de la izquierda, que es válido y rico en propuestas, sino el riesgo de que siguiera por la escandalosa senda del primer presidente progresista de Colombia, que, además, pudo ser objeto de un voto castigo.

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