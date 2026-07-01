Por: Canal Uno

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El senador electo y líder del Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, se refirió a los principales retos que enfrentará el próximo gobierno durante su entrevista en Personajes. En la conversación abordó temas relacionados con el proceso de empalme, la situación fiscal del país, la seguridad, la justicia y las iniciativas legislativas que espera impulsar desde el Congreso.

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Uno de los primeros temas fue el estado de las finanzas públicas. Gómez aseguró que el equipo de empalme adelanta una revisión detallada de la información entregada por el Gobierno saliente, proceso que calificó como una auditoría forense para establecer la situación real de las entidades estatales y detectar posibles irregularidades administrativas.

En ese contexto, afirmó que desde la oposición adelantaron un ejercicio de recopilación de información mediante derechos de petición y sostuvo que existen indicios de presuntas irregularidades en distintas entidades del Estado, por lo que consideró necesario que los organismos de control y la Fiscalía adelanten las investigaciones correspondientes.

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Durante la entrevista también aseguró que presentará denuncias contra varios funcionarios y exfuncionarios del actual Gobierno por hechos relacionados con la política de seguridad y el manejo del orden público, al considerar que existen responsabilidades que deberán ser examinadas por las autoridades competentes.

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En materia de justicia, el senador electo defendió la necesidad de fortalecer la Rama Judicial para reducir los niveles de impunidad y agilizar los procesos. En ese sentido, anunció que promoverá un acto legislativo para eliminar la Procuraduría General de la Nación y trasladar parte de sus recursos y personal al sistema judicial, con el propósito de incrementar la capacidad de respuesta de los jueces.

“Voy a proponer acabar la Procuraduría”, aseguró Gómez.

Gómez también planteó reformas orientadas a fortalecer la política de seguridad, ampliar la capacidad del sistema penitenciario y mejorar el funcionamiento de los jueces de control de garantías, con el fin de evitar retrasos en los procesos penales y facilitar la labor de la Fuerza Pública.

Respecto al Congreso, aseguró que el Movimiento Salvación Nacional respaldará la agenda del próximo Gobierno y buscará construir mayorías alrededor de un acuerdo programático que permita sacar adelante las reformas que considere prioritarias para el país.

Finalmente, el senador electo manifestó su confianza en el inicio del nuevo gobierno y sostuvo que el principal objetivo será impulsar medidas enfocadas en la recuperación institucional, el fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad económica de Colombia.

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