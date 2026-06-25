Por: El Colombiano

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A Abelardo de la Espriella le llegaron “los de siempre” que rechazó en campaña. Con Cambio Radical ya serían cuatro partidos los que respaldarán las propuestas de su gobierno en el Congreso.

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(En contexto: Así busca el Centro Democrático coalición para respaldar al gobierno de De la Espriella en el Congreso: ¿está fácil?)

Este jueves la colectividad política anunció oficialmente que se declarará partido de Gobierno y que acompañará al nuevo mandatario en el propósito de “recuperar el rumbo del país”, fortalecer las instituciones y avanzar en una agenda centrada en seguridad, crecimiento económico y bienestar social.

En un comunicado, la bancada de Senado y Cámara aseguró que respaldará las reformas e iniciativas que presente el gobierno electo desde el próximo 20 de julio.

Ya lo había dicho Enrique Vargas Lleras, codirector del partido, en un evento antes de las elecciones: “El programa de campaña del doctor Abelardo, recoge integralmente las principales banderas de Germán Vargas, especialmente en lo que tiene que ver con orden público, salud, desarrollo territorial, vivienda y toda su política social. Acá hay un compromiso ideológico”.

El anuncio se suma al movimiento que ya había hecho el Centro Democrático esta semana. El partido también manifestó su intención de convertirse en uno de los principales soportes del nuevo Gobierno y anunció que buscará conformar una coalición con otras bancadas para construir una agenda legislativa conjunta.

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Y lo mismo hizo Creemos. “Desde la Cámara de Representantes, con Luis Guillermo Patiño y Simón Molina, nuestros dos representantes elegidos por el equipo Creemos, haremos parte de la bancada de Gobierno, comprometida con el apoyo decidido a las reformas e iniciativas que el señor Presidente ponga a consideración del Congreso de la República”, manifestó el movimiento.

Con estos apoyos, el nuevo Gobierno empieza a mostrar músculo político, aunque todavía está lejos de tener las mayorías aseguradas. En el Senado, por ahora, De la Espriella sumaría alrededor de 28 votos: 17 del Centro Democrático, siete de Cambio Radical y cuatro de Salvación Nacional. Algunas cuentas incluyen también tres senadores del Mira y de otros partidos, con lo que podría llegar a 33 respaldos.

En la Cámara de Representantes, el panorama es similar. Hasta ahora, el bloque de Gobierno rondaría las 54 curules. Ya tendría algunas aseguradas, integradas principalmente por el Centro Democrático (31), Cambio Radical (10), Salvación Nacional (2) y Creemos (2). Pero hay otras menos fijas que vendrían del Partido Conservador, ‘la U’ e incluso algunos liberales más afines al que fue la mano derecha de Abelardo: el excongresista Mauricio Gómez Amín.

Si se mira en total, irían 87 congresistas a su favor de 285. Es decir, ha pasado menos de una semana desde la elección y De la Espriella ya tendría cerca del 30 por ciento del Congreso a su favor. Está por verse cómo se declaren los demás.

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Sin embargo, el verdadero pulso apenas comienza. Para aprobar sus reformas, el presidente electo necesitará conquistar otros sectores independientes de los liberales, conservadores y la U, que serán decisivos en un Congreso altamente fragmentado.

Ese será uno de los principales retos políticos de De la Espriella. Durante la campaña insistió en que gobernaría sin depender de la política tradicional, pero desde el 20 de julio necesitará construir acuerdos con el Congreso si quiere convertir sus promesas en leyes.

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¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

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