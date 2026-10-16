Un presunto hecho de intolerancia y violencia desmedida sacudió la madrugada de este viernes el sector de Galerías, en Bogotá, luego de que un conductor de una plataforma de transporte digital intentara arrollar con su vehículo a una familia entera, incluidos tres menores de edad, tras una aparente discusión por la solicitud de un servicio.

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De acuerdo con el relato entregado por el padre de familia y afectado —un comerciante de la zona— a los micrófonos de El Ojo de la Noche para Mañanas Blu, los hechos se desencadenaron hacia las 2:00 a. m. En ese momento, el ciudadano salió de un establecimiento comercial acompañado por su esposa y sus tres hijos menores con el propósito de retornar a su residencia ubicada en la localidad de Suba. Para ello, solicitaron un automóvil a través de una aplicación de movilidad.

El vehículo arribó al punto acordado y los menores procedieron a subirse al automotor. Sin embargo, la situación se tornó tensa de inmediato cuando el conductor, visiblemente molesto porque —según su apreciación— la familia tardó en salir al encuentro, comenzó a reclamarles y les exigió de forma abrupta que descendieran del carro, manifestando su negativa a realizar el viaje. Ante la negativa y la evidente hostilidad, los niños se bajaron del vehículo, lo que dio pie a una breve discusión verbal antes de que el conductor marchara del lugar.

No obstante, lo más grave de la denuncia ocurrió instantes después. Según el testimonio del comerciante, el chofer dio la vuelta a la manzana con el aparente propósito de vengarse. Al percatarse de que la familia continuaba reunida en la vía pública esperando una nueva solución de transporte, el conductor aceleró desmesuradamente y se subió de manera violenta al andén, apuntando directamente contra ellos con la clara intención de atropellarlos. “Él no tiró a asustarnos ni nada, tiró fue a matarnos”, expresó con angustia la víctima durante la entrevista periodística.

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El padre de familia recalcó que el conductor actuó con plena conciencia de que en el lugar se encontraban sus tres hijos pequeños y otro familiar que estaba a punto de abordar otro vehículo. Gracias a la rápida reacción de uno de los menores, quien logró apartarse metros antes de la embestida, se evitó una tragedia de proporciones fatales. En medio de la maniobra evasiva, un segundo carro que transitaba despacio por el sector por poco se ve involucrado en el violento incidente.

Tras el reprochable suceso, la familia afectada ha intentado ubicar al responsable a través de los canales de atención de la plataforma digital para exigir respuestas claras sobre el comportamiento del chofer, mientras el caso ya se encuentra en conocimiento de las autoridades policiales de la capital para avanzar en las investigaciones y dar con el paradero del agresor.