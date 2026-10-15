Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Fernando Rangel Molina, ganador del título Rey Profesional del Festival de la Leyenda Vallenata en 2012, se prepara para un nuevo momento clave en su carrera musical con el lanzamiento de su más reciente trabajo discográfico, titulado ‘Nuestro Destino’. Según información divulgada, este álbum verá la luz el jueves 22 de octubre y se compone de diez canciones, proyectándose como el espacio en el que el acordeonero busca rescatar la esencia profunda del juglar vallenato.

Sigue a PULZO en Discover

La producción se caracteriza por reunir varios de los aires tradicionales del vallenato, como el paseo y el merengue, integrando a la vez tintes modernos que no dejan de lado la raíz auténtica de este género. De acuerdo con Rangel, el desarrollo de ‘Nuestro Destino’ tomó más de diez años, marcando un esfuerzo que él interpreta como un regreso a la figura integral del juglar: aquel que era capaz de tocar, cantar y componer sus propias canciones. "Con este trabajo quiero transmitir la posibilidad de volver al paradigma de los viejos juglares que tocaban, cantaban y componían sus canciones. Es un camino difícil, pero no imposible", expresó el artista al referirse a la filosofía detrás de su proyecto.

En ‘Nuestro Destino’, Rangel concreta una selección diversa de composiciones. El disco incluye canciones de destacados autores como Marciano Martínez, Leandro Díaz, Armando Zabaleta, Martín Calderón y Alejandro Sarmiento, todos ellos reconocidos en la esfera vallenata por la calidad y poética de sus letras. Además, el propio Fernando Rangel firma una de las pistas, ‘La Mentira’, que hace parte de su incipiente catálogo como compositor. Entre las canciones preferidas del artista figura también ‘Prisionero de tu amor’, escrita por Marciano Martínez, que destaca por su mensaje emotivo y sensibilidad.

La dirección de la producción estuvo a cargo de Fernando Rangel junto con el guitarrista Richard Viloria, y la grabación se realizó en los Estudios de Audiovisión en la ciudad de Bogotá. Para la grabación y mezcla se contó con David Dueñas, y el proceso de masterización estuvo bajo la responsabilidad de Stefano Pizzaia.

Con este lanzamiento, Rangel busca consolidar la etapa de artista integral después de haber alcanzado el título de Rey Profesional del Festival de la Leyenda Vallenata en 2012. Su meta a futuro, según lo expresado, es regresar en el año 2027 al certamen para competir por la corona de Rey de Reyes. ‘Nuestro Destino’ estará disponible en las principales plataformas digitales a partir del jueves 22 de octubre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las canciones y compositores que forman parte del álbum ‘Nuestro Destino’ de Fernando Rangel?

El álbum ‘Nuestro Destino’ está compuesto por diez canciones que incluyen obras de reconocidos compositores vallenatos como Marciano Martínez, Leandro Díaz, Armando Zabaleta, Martín Calderón y Alejandro Sarmiento. El propio Fernando Rangel participa como autor con la canción ‘La Mentira’. Entre las destacadas dentro de la producción se encuentra ‘Prisionero de tu amor’, de Marciano Martínez, reconocida por su contenido poético.

¿Qué significa ser juglar vallenato y cuál es la visión de Fernando Rangel sobre este rol?

El término ‘juglar vallenato’ se refiere a los músicos tradicionales del género que cantaban, componían y tocaban sus propias canciones, como lo hacían los legendarios exponentes del vallenato. Según Fernando Rangel, su objetivo es recuperar esa figura integral y multidisciplinaria, defendiendo que, pese a la dificultad del camino, es posible retomar esa tradición en la música actual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.