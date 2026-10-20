Un fuerte accidente entre un automóvil y dos motocicletas dejó tres víctimas mortales y una persona con heridas de gravedad en jurisdicción de Palmira (Valle del Cauca).

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La noche del lunes 19 de octubre terminó en tragedia en una carretera del Valle del Cauca. Un accidente que involucró a tres vehículos dejó tres personas muertas y una más gravemente herida en el corredor vial que conecta a Palmaseca con El Cerrito, a la altura de Palmira.

El siniestro ocurrió en el tramo que comunica al corregimiento de Palmaseca con el distrito de Rozo. Según los primeros reportes conocidos por Semana, en el choque estuvieron involucrados un automóvil particular y dos motocicletas. La fuerza del impacto provocó que tres personas perdieran la vida en el lugar.

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La emergencia movilizó a unidades de los Bomberos Voluntarios y a agentes de tránsito de Palmira, quienes llegaron para atender a los afectados y asegurar el área. La persona que sobrevivió al choque sufrió heridas de gravedad y fue trasladada a una clínica de Cali para recibir atención médica.

Accidente en la vía Palmaseca.~ Rozo en Palmira Tres personas fallecidas una más herida llevada a Cali Involucradas dos motos y un vehículo. https://t.co/1Hz8JE5t9i — Miguel Àngel Palta (@miguelAPalta) October 20, 2026

Autoridades investigan las causas del accidente en Palmira

Tras la atención inicial, personal judicial y de criminalística adelantó la inspección del lugar y las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos. Al momento del reporte, las identidades de las tres víctimas aún estaban pendientes de confirmación oficial.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de Palmira inició las verificaciones para establecer cómo ocurrió la colisión y cuáles fueron los factores que incidieron en el accidente. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del choque y las posibles responsabilidades.

El caso se presentó en una vía que conecta varios sectores del centro del Valle del Cauca y que registra tránsito intermunicipal. Por ahora, la información divulgada sobre el siniestro no establece una causa definitiva ni permite atribuir responsabilidad a alguno de los conductores.

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