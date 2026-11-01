Por: El Espectador

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En los últimos tres meses, el manejo del diálogo internacional en Colombia, bajo el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, ha suscitado inquietudes en los pasillos del Palacio de San Carlos, de acuerdo con información recogida en el artículo. Más allá de los acercamientos previstos desde su campaña a Estados Unidos, bajo el mandato de Donald Trump, y a Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, la preocupación radica en las concesiones hechas durante estos movimientos diplomáticos. Tanto el canciller Ómar Bula como funcionarios de la Casa de Nariño reconocen que Colombia se está distanciando de algunas posturas históricas, incluyendo la relacionada con la crisis en Gaza, a la que la Organización de Naciones Unidas (ONU) calificó como "genocidio". Además, se ha modificado una tradición diplomática al pasar de un rechazo al embargo sobre Cuba a ofrecer un apoyo explícito a esa medida. En distintos círculos oficiales se maneja incluso la posibilidad de una “purga” de quienes no compartan estas recientes directrices del gobierno.

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Mientras tanto, en noviembre está previsto el inicio de funciones de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior, marcando la llegada de un gabinete más alineado con posiciones ideológicas de derecha. Ordóñez trabajará de la mano con figuras como Ilva Myriam Hoyos, a cargo del Ministerio de Educación, y Jaime Andrés Beltrán, en la cartera de Vivienda. Al equipo se suman Carlos Suárez, principal asesor del Palacio presidencial y encargado de temas en Ecopetrol, así como la consejera de Paz, Viviane Morales, y Ricardo Arias, director de Derechos Humanos en la Casa de Nariño. Ordóñez, quien dejó su papel como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), ya comunicó que contará con su exviceprocuradora, María Eugenia Carreño, junto con Carlos Ramiro Chavarro, exsenador del Partido Conservador, identificado también por sus lazos familiares con el congresista Alfredo Deluque (Partido de la U), como aliados claves en su gestión.

Dicho reordenamiento político y diplomático no solo implica cambios en roles oficiales, sino que evidencia una redefinición de las prioridades internacionales del país, según dejan ver los movimientos en la cancillería y las advertencias de ajustes drásticos, como lo sugieren las conversaciones sobre una eventual “purga” en el entorno estatal. Así, la administración de la Espriella se muestra determinada a modificar la trayectoria de la política exterior y de los principales ministerios, según los datos recogidos en el artículo original.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué preocupa la nueva política exterior de Colombia bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella?

La inquietud surge porque, aunque los acercamientos a Estados Unidos e Israel eran movimientos previstos, la preocupación es por lo que Colombia ha ofrecido a cambio. Según se indica en el artículo, el país se ha alejado de posturas defendidas en el pasado, como el respaldo a las recomendaciones de la ONU sobre el conflicto en Gaza, y ha cambiado su tradicional posición respecto al embargo sobre Cuba, apoyándolo ahora de manera explícita.

¿Quiénes son los nuevos miembros clave del gabinete de Abelardo de la Espriella y qué funciones desempeñarán?

El artículo señala que Alejandro Ordóñez asumirá como ministro del Interior, trabajando estrechamente con Ilva Myriam Hoyos (Educación), Jaime Andrés Beltrán (Vivienda), Carlos Suárez (Ecopetrol), Viviane Morales (Paz) y Ricardo Arias (Derechos Humanos de la Casa de Nariño). Además, Ordóñez contará con la colaboración de María Eugenia Carreño, su exviceprocuradora, y Carlos Ramiro Chavarro, exsenador con conexiones en el Partido de la U.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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