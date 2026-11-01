Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una sorprendente emergencia despertó la preocupación de los habitantes en el centro de Ibagué en la madrugada del domingo 1 de noviembre, cuando un incendio estructural afectó una vivienda situada en la carrera sexta con calle 11, en el barrio Pueblo Nuevo, justo detrás de las instalaciones de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN). La intensidad de las llamas y la columna de humo, visibles desde diferentes zonas del sector, alarmaron a la comunidad durante los primeros minutos de la mañana, de acuerdo con la información preliminar difundida al respecto.

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El Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué acudió rápidamente al lugar para atender la emergencia y controlar la situación. Los organismos de socorro se aseguraron de contener el incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia viviendas o estructuras cercanas, lo cual era una de las principales preocupaciones de los vecinos y de las autoridades. Al cierre del primer balance ofrecido, aún no se había establecido oficialmente el origen del incendio, ni se conocía la magnitud total de los daños materiales ocasionados por el siniestro.

A pesar de la gravedad de la situación, los primeros reportes indican que las personas que habitaban la vivienda lograron evacuar el lugar sin sufrir lesiones. Sin embargo, la emergencia dejó un saldo lamentable: la muerte de una mascota que se encontraba en el interior del inmueble al momento de la conflagración. Este hecho ha causado dolor a los propietarios y al sector, pues la pérdida de animales de compañía durante este tipo de incidentes suele causar conmoción adicional en la comunidad.

Al momento se espera que las autoridades competentes presenten un reporte oficial y detallado sobre la atención de la emergencia, las afectaciones registradas en la vivienda y, principalmente, las posibles causas que desencadenaron el incendio estructural. La expectativa de los habitantes de Pueblo Nuevo y zonas aledañas es comprender lo sucedido y establecer medidas de prevención para evitar tragedias similares en el futuro, mientras que la solidaridad se hace presente ante la familia afectada por la perdida de su mascota.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el origen del incendio en el barrio Pueblo Nuevo de Ibagué?

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente qué causó el incendio estructural en la vivienda del barrio Pueblo Nuevo, en la carrera sexta con calle 11. Las autoridades aún no han emitido un informe definitivo sobre el motivo de la conflagración, de acuerdo con la información preliminar obtenida en el lugar de la emergencia.

¿Hubo víctimas o personas lesionadas en el incendio de Pueblo Nuevo?

Según los reportes iniciales, las personas que se encontraban en la vivienda lograron evacuar a tiempo y no resultaron lesionadas. Sin embargo, una mascota perdió la vida durante el incidente, lo que ha causado dolor en los propietarios y la comunidad afectada.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.