Por: Portal Bogotá

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Promover el reciclaje y el cuidado ambiental es uno de los pilares de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que impulsa acciones para fortalecer la conciencia ecológica entre los habitantes de la capital. Dentro de esta iniciativa, un equipo dedicado de la Alcaldía Local de Usme llevó a cabo una actividad destacada utilizando materiales reciclados para construir un stand. Esta estructura fue ubicada en un punto crítico de la localidad, caracterizado por la alta acumulación de basuras y residuos que deja la comunidad en el sector, según los datos compartidos por la misma Alcaldía Local de Usme.

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El propósito central de esta acción fue aprovechar recursos disponibles en la entidad para crear un espacio que sirviera de herramienta pedagógica. De acuerdo con la Alcaldía Local de Usme, la idea no solo se limitó a reutilizar el material, sino que además buscaba sensibilizar a las personas que transitan por la zona. Durante la jornada en que se instaló el stand, los habitantes tuvieron la oportunidad de interactuar con funcionarios, quienes les transmitieron mensajes orientados a fomentar la separación adecuada de residuos y a comprender la importancia de disponer la basura y objetos voluminosos en los lugares designados por el distrito para su correcta recolección.

Además, el equipo de Bogotaneidad y Golab de la Alcaldía Local de Usme articuló sus esfuerzos con las actividades propuestas por la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), con el fin de que la experiencia resultara educativa y participativa para la comunidad. De esta manera, los usmeños pudieron explorar, de forma didáctica, la relevancia de prácticas responsables de manejo de desechos en el ámbito doméstico y comunitario.

A través de estas acciones, que la Alcaldía Local de Usme define como pequeñas pero significativas, se insiste en el compromiso de llegar a todas las personas residentes en la localidad, promoviendo la conciencia y sentido de responsabilidad ambiental como parte de un esfuerzo colectivo para construir entornos más limpios y saludables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia de reciclaje de la Alcaldía Local de Usme en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’?

La estrategia impulsa el uso de materiales reciclados para crear espacios pedagógicos, como stands, destinados a sensibilizar a los habitantes sobre la correcta disposición de residuos y la importancia del reciclaje en sectores críticos. Esto busca fortalecer la responsabilidad ambiental en la comunidad, de acuerdo con la información de la Alcaldía Local de Usme.

¿Cómo colabora la Secretaría Distrital de Gobierno en la concientización ambiental en Usme?

De acuerdo con la Alcaldía Local de Usme, la Secretaría Distrital de Gobierno articula actividades educativas y participativas junto al equipo de la localidad para que los habitantes comprendan la importancia de dejar residuos y objetos voluminosos en los lugares adecuados, reforzando así la cultura del reciclaje y el manejo responsable de desechos en la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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