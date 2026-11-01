Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La más reciente Encuesta Multipropósito 2025, elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), revela una significativa disminución de la pobreza monetaria y la inseguridad alimentaria en Bogotá. Según los datos presentados, entre 2021 y 2025 la pobreza monetaria bajó 13,5 puntos porcentuales, pasando del 35,3 % al 21,8 %. De igual manera, la proporción de hogares en inseguridad alimentaria grave se redujo al pasar del 6,2 % en 2021 al 2,8 % en 2025, aunque cabe indicar que estas cifras utilizan metodologías diferentes de medición.

Sigue a PULZO en Discover

Estos avances han sido alcanzados durante la gestión de Carlos Fernando Galán como alcalde, quien ha priorizado metas del Plan de Desarrollo relacionadas con la reducción de la pobreza y el hambre. El informe del DANE destaca que todas las localidades de la ciudad registraron avances, con disminuciones aún más notables en zonas tradicionalmente afectadas por la pobreza como Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Además, la pobreza multidimensional, que evalúa diferentes carencias más allá del ingreso, también se vio reducida casi a la mitad, al pasar de 5,5 % a 2,97 % en el periodo analizado.

Parte de este progreso se atribuye a la ampliación de la política social en la ciudad. Según las cifras divulgadas, el programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) amplió su cobertura, pasando de responder con un solo componente a implementar diez opciones dirigidas a diversos grupos, entre ellos primera infancia, personas mayores, personas con discapacidad, exhabitantes de calle y quienes viven en pagadiarios. Paralelamente, la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0 coordinó mecanismos como transferencias monetarias, comedores comunitarios y escolares, bonos, canastas y raciones para enfrentar la inseguridad alimentaria.

La Encuesta Multipropósito 2025 no solo permite registrar avances, sino que actualiza mapas de pobreza y salud para mejorar el enfoque y priorización de servicios públicos. Sus resultados también ayudarán a identificar necesidades emergentes y adaptar las políticas públicas a una ciudad donde la edad promedio pasó de 33,9 años en 2017 a 36,3 años en 2025, mostrando el envejecimiento demográfico. Sin embargo, subsisten desafíos marcados: la pobreza es mucho más alta en hogares con tres o más niños menores de 12 años (74,4 %) y en los encabezados por mujeres (26,3 % frente a 17,7 % en hogares encabezados por hombres). Además, siete de cada diez personas que asumen labores de cuidado son mujeres, y persisten retos para visibilizar poblaciones no alcanzadas por las encuestas como habitantes de calle o quienes viven en residencias denominadas pagadiarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales estrategias de Bogotá para reducir la pobreza y el hambre?

Según la Encuesta Multipropósito 2025 citada por el DANE, Bogotá ha fortalecido políticas como el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), que ahora incluye diez componentes distintos destinados a diversos grupos poblacionales. Además, la estrategia Bogotá Sin Hambre 2.0 integra transferencias monetarias, comedores, bonos y raciones, lo que ha contribuido a disminuir la inseguridad alimentaria y la pobreza en la ciudad.

¿En qué localidades de Bogotá se ha visto una mayor reducción de la pobreza monetaria?

De acuerdo con los datos suministrados por el DANE, el mayor descenso en los índices de pobreza monetaria se evidenció en las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe. Estas zonas históricamente presentan las condiciones más críticas en materia de pobreza, por lo que los avances allí resultan especialmente significativos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z