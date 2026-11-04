Por: El Espectador

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Los patacones con carne desmechada, guacamole y sofrito representan una combinación que resalta con fuerza la riqueza de la gastronomía colombiana. De acuerdo con la receta compartida por el chef colombiano Edd Cabarcas, se trata de un platillo completo que requiere atención tanto en la preparación de la carne como en los acompañamientos tradicionales, logrando así un equilibrio perfecto entre sabores y texturas.

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La elaboración comienza con la selección de la carne, recomendando 800 gramos de falda o sobrebarriga de res, cortes populares por su sabor y capacidad para desmecharse tras una cocción prolongada. Según el procedimiento indicado, la carne se salpimienta y se sella en aceite caliente hasta dorar bien la superficie, lo que ayuda a mantener los jugos en el interior y potenciar el sabor. Luego se traslada a la olla a presión, junto a zanahoria, cebolla cabezona, cebolla larga, ajo y agua, cocinándola de 40 a 45 minutos desde que la olla empieza a pitar, hasta que la carne logre una textura blanda ideal para desmechar. Tras el enfriado y despresurizado, se separa la carne, reservando el caldo, y se desmecha con dos tenedores.

El paso siguiente es el sofrito, compuesto por aceite achiotado, cebolla cabezona, tomates maduros, pimentón rojo, ajo, salsa de tomate, el caldo reservado y comino. El sofrito requiere paciencia, mezclando y cocinando todos los ingredientes hasta obtener una base espesa y fragante que realza la carne desmechada. Esta mezcla se cocina durante 10 minutos a fuego medio, permitiendo que los sabores se integren y rectificando la sal al gusto.

En paralelo, se prepara el guacamole, machacando aguacates maduros y mezclándolos con tomate picado, cebolla morada, cilantro, zumo de limón, sal y ají picante. Se trata de un acompañamiento fresco que equilibra la potencia del resto de sabores. Para los patacones, se pelan los plátanos verdes y se cortan en trozos de 4 centímetros, friéndolos inicialmente 4 a 5 minutos, luego se aplastan y se fríen nuevamente hasta quedar dorados y crujientes.

Finalmente, el montaje consiste en cubrir cada patacón con una capa de guacamole y porción generosa de carne desmechada en sofrito, sirviendo siempre caliente para disfrutar toda la experiencia sensorial que aporta este plato. Toda la información relacionada con esta receta fue extraída de la publicación de Edd Cabarcas en Elespectador.com.

¿Cómo hacer patacones crujientes para acompañar carne desmechada?

Para obtener patacones crujientes, de acuerdo con el chef Edd Cabarcas citado en Elespectador.com, se sugiere pelar los plátanos verdes, cortarlos en trozos de 4 centímetros y freírlos en aceite caliente a fuego medio entre 4 y 5 minutos. Posteriormente, se aplastan con una pataconera o una tablita y se fríen nuevamente hasta lograr una superficie dorada y crujiente. Es fundamental salar los patacones recién fritos para potenciar su sabor.

¿Qué ingredientes lleva el sofrito colombiano para carne desmechada?

El sofrito colombiano para carne desmechada, según lo explicado por Edd Cabarcas en Elespectador.com, combina aceite achiotado, cebolla cabezona picada finamente, tomates maduros, pimentón rojo, ajo, salsa de tomate, un poco del caldo de cocción de la carne, comino y sal. Estos ingredientes se cocinan juntos hasta formar una mezcla espesa y bien condimentada, ideal para integrar la carne desmechada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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