Por: El Espectador

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Un ataque con drones cargados de explosivos impactó el cantón militar de Santa Rosa, ubicado al sur del departamento de Bolívar, en la tarde del sábado 7 de noviembre. Este hecho, calificado como “un ataque terrorista” por el propio Ejército Nacional, dejó como saldo preliminar tres miembros de la fuerza pública muertos y más de 35 heridos, de acuerdo con declaraciones entregadas por el alcalde del municipio, Milton Olaya Santamaría. Cinco de los uniformados heridos presentaron lesiones graves y requirieron traslado urgente a centros médicos especializados para recibir atención adecuada, tal como informó la autoridad local.

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La institución militar dio a conocer que el ataque fue perpetrado mediante la utilización de aeronaves no tripuladas, es decir, drones que han sido modificados para transportar y detonar dispositivos explosivos dentro de las instalaciones del cantón militar de Santa Rosa. Según señaló el Ejército, lo ocurrido constituye "una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos", al tratarse de un ataque que no solo afecta a la fuerza pública sino que también pone en riesgo a la población civil de la región afectada.

De inmediato, tras conocerse la situación, el Ejército Nacional indicó que se activaron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de emergencias y se realizaron las verificaciones necesarias para establecer el alcance de los daños, así como el número de personas afectadas y la magnitud de las afectaciones materiales. La institución lamentó la muerte de tres de sus integrantes y precisó que ocho uniformados resultaron heridos de gravedad, mientras que otros sufrieron lesiones que hicieron necesario su traslado y atención en diferentes centros asistenciales del departamento, según el parte oficial publicado posteriormente.

Hasta el momento, no se conoce quiénes están detrás de este ataque ni los motivos que lo propiciaron. Por esta razón, las autoridades han hecho un llamado vehemente a la ciudadanía para que suministre información oportuna y permita anticipar y prevenir hechos violentos que puedan poner en peligro la seguridad de la población y de los miembros de la fuerza pública. El Ejército recordó que para este fin está habilitada la línea 107 contra el terrorismo. Toda la información reportada se origina en comunicados oficiales del Ejército Nacional y en testimonios del alcalde de Santa Rosa, recogidos por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos heridos y muertos dejó el ataque con drones en el cantón militar de Santa Rosa, Bolívar?

De acuerdo con información proporcionada por el alcalde Milton Olaya Santamaría y reportada por el Ejército Nacional, el ataque con drones contra el cantón militar de Santa Rosa dejó tres uniformados muertos y más de 35 heridos, entre ellos varios con lesiones graves que necesitaron atención médica especializada.

¿Quiénes están detrás del ataque con drones al Ejército en Santa Rosa, sur de Bolívar?

Hasta el momento, según comunicados oficiales del Ejército Nacional y las declaraciones del alcalde local, no se dispone de información confirmada sobre los autores del ataque con drones al cantón militar de Santa Rosa. Las autoridades continúan investigando para identificar a los responsables y piden colaboración ciudadana para obtener datos relevantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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