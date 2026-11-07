Una nueva muerte habría elevado a cuatro el número de militares fallecidos por el ataque con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar.

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La noticia fue comunicada por el propio alcalde del municipio, Milton Olaya, durante una entrevista con Noticias Caracol. Mientras respondía una pregunta sobre los contactos con el Gobierno Nacional después del atentado, el mandatario interrumpió su respuesta para informar que acababa de recibir una noticia sobre otro uniformado fallecido.

El alcalde entregó esa información en medio de una conversación sobre las necesidades de seguridad de Santa Rosa del Sur y los llamados que, según dijo, han hecho los mandatarios de la región a las autoridades nacionales.

Ejército mantenía reporte de tres militares muertos

El nuevo balance entregado por Olaya complementa el comunicado inicial de la Primera División del Ejército conocido durante la tarde de este sábado 7 de noviembre.

En ese pronunciamiento, la institución confirmó que tres uniformados fueron asesinados y que otros ocho resultaron heridos de gravedad. También señaló que más integrantes de la institución habían sido afectados y recibían atención médica en diferentes centros asistenciales.

Antes de conocer la noticia de la cuarta muerte, el alcalde había informado que 44 personas heridas habían llegado al hospital del municipio y que 17 habían sido remitidas a otros centros médicos. Esa cifra corresponde al reporte que recibió del centro asistencial y no necesariamente al consolidado total de militares lesionados.

Por ahora, el dato de los cuatro fallecidos debe atribuirse al alcalde, mientras se conoce una actualización oficial del Ejército.

Alcalde pidió más presencia de la Fuerza Pública en el sur de Bolívar

Durante la entrevista, Olaya insistió en que el sur de Bolívar necesita mayor presencia militar y mejores herramientas para enfrentar a los grupos armados que operan en la región.

El mandatario aseguró que los alcaldes de la zona han participado en cuatro consejos de seguridad ministeriales y que han solicitado dotación, vehículos y un mayor número de uniformados para la Serranía de San Lucas.

“Necesitamos más pie de fuerza en nuestro territorio, en la Serranía de San Lucas”, manifestó. También pidió que se fortalezca la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública ante ataques como el ocurrido contra el cantón militar.

Olaya sostuvo que el conflicto armado afecta especialmente a las zonas rurales y mineras de Santa Rosa del Sur. Mencionó sectores como San Pedro Frío, La Marisosa, Villaflor y San Lucas, donde, según su relato, se presentan enfrentamientos frecuentes.

El alcalde también aseguró que el ataque no había dejado, hasta ese momento, reportes de viviendas afectadas ni víctimas civiles. Explicó que el batallón está aproximadamente a un kilómetro del barrio Mallorquita y que los explosivos cayeron dentro de las instalaciones militares.

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