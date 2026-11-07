El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó al atentado con drones cargados de explosivos contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, Bolívar. A través de su cuenta en X, el mandatario condenó el ataque, expresó su solidaridad con las familias de los militares fallecidos y con los uniformados heridos, y lanzó una advertencia a quienes perpetraron la acción.

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(Vea también: Tres militares muertos y 35 heridos, deja ataque con drones a cantón militar en Santa Rosa, Bolívar)

“Los vamos a perseguir con toda la fuerza legítima del Estado hasta desmantelar sus organizaciones criminales y llevarlos ante la justicia”, escribió.

Esta es la publicación del presidente:

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¡EL TERRORISMO NO NOS VA A DOBLEGAR! Rechazo y condeno con toda contundencia el cobarde ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra las instalaciones del Cantón Militar en Santa Rosa, sur de Bolívar. Este criminal atentado ha dejado soldados muertos y heridos, hombres que sirven con honor a Colombia y que fueron víctimas de quienes pretenden sembrar el terror y desafiar la autoridad del Estado. Mi solidaridad con las familias de nuestros héroes asesinados y con los soldados heridos. He dispuesto que reciban toda la atención y el acompañamiento necesarios. ¡A LOS TERRORISTAS LES ADVIERTO: NO NOS VAN A INTIMIDAR NI NOS VAN A HACER RETROCEDER! He ordenado a nuestra Fuerza Pública intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables de este ataque, golpear sus estructuras criminales y recuperar el control de los territorios donde pretenden imponer el miedo y la violencia. A quienes están detrás de este atentado les digo con absoluta claridad: ¡SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA! NO TENDRÁN ESCONDITE NI TREGUA. LOS VAMOS A PERSEGUIR CON TODA LA FUERZA LEGÍTIMA DEL ESTADO HASTA DESMANTELAR SUS ORGANIZACIONES CRIMINALES Y LLEVARLOS ANTE LA JUSTICIA! Que nadie se equivoque: cada ataque contra nuestros soldados fortalece nuestra determinación de defender a Colombia. No vamos a ceder un solo centímetro de territorio ante el terrorismo. ¡EN LA PATRIA MILAGRO, EL TERRORISMO NO TIENE CABIDA Y LA AUTORIDAD SE RESPETA! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 7, 2026

De la Espriella ordenó intensificar operaciones tras atentado en Bolívar

En su pronunciamiento, el presidente aseguró que impartió instrucciones a la Fuerza Pública para intensificar las operaciones con el propósito de establecer quiénes estuvieron detrás del ataque, perseguirlos y concretar sus capturas.

También anunció que las acciones estarán dirigidas a golpear las estructuras criminales involucradas y recuperar el control de los territorios donde, según manifestó, esos grupos pretenden imponer el miedo y la violencia.

“¡A los terroristas les advierto: no nos van a intimidar ni nos van a hacer retrocede!”, expresó el mandatario.

De la Espriella agregó que los responsables no tendrán escondite ni tregua y que las autoridades los perseguirán hasta desmantelar sus organizaciones y llevarlos ante la justicia.

“Se les acabó la guachafita”: advertencia del presidente

La expresión más llamativa del mensaje fue esa advertencia que dirigió a los responsables del atentado

Con esa frase, el mandatario insistió en que su Gobierno no retrocederá en las acciones contra las organizaciones criminales y que cada ataque contra los integrantes de la Fuerza Pública fortalecerá su determinación de defender el territorio nacional.

Además, aseguró que dispuso la atención y el acompañamiento necesarios para los soldados heridos y las familias de los uniformados asesinados.

“Mi solidaridad con las familias de nuestros héroes asesinados y con los soldados heridos”, manifestó.

Qué se sabe del atentado contra el cantón militar de Santa Rosa

El ataque ocurrió el sábado 7 de noviembre contra las instalaciones del cantón militar de Santa Rosa del Sur, en el sur de Bolívar. De acuerdo con los reportes conocidos, los responsables utilizaron drones acondicionados con artefactos explosivos.

El balance reportado por Noticias Caracol fue de tres militares muertos y al menos 35 heridos, ocho de ellos en estado grave. Los uniformados lesionados fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

El atentado se produjo un día después de que las autoridades anunciaran la captura de alias ‘Carrito’, señalado de ser cabecilla y responsable de las finanzas ilegales del Frente Resistencia Guamocó del Eln en esa región.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente que el ataque haya sido una represalia por esa captura. Las autoridades deberán esclarecer quiénes estuvieron detrás de la acción contra la unidad militar.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.