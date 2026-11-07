Por: El Espectador

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El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana presentó un informe detallado sobre el acoso escolar en Colombia, basado en el análisis de los microdatos de las pruebas PISA 2025. Este examen, administrado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), evalúa cada tres años las capacidades de estudiantes de 15 años en 91 países, incluido Colombia. Según el informe, el 20,7 % de los estudiantes colombianos en ese rango de edad, cerca de 124.000 niños, niñas y jóvenes, son víctimas frecuentes de acoso escolar, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno en el país.

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De acuerdo con los resultados expuestos por el LEE, el tipo de acoso más común entre los adolescentes colombianos es la propagación de rumores. El 13,4 % de los participantes aseguró que otras personas difundieron rumores desagradables sobre ellos. Por otra parte, el ciberacoso —la intimidación o agresión a través de medios digitales— afecta al 3,6 % de los estudiantes. Sin embargo, es más común que quienes sufren ciberacoso también experimenten acoso presencial: el 3,2 % enfrenta ambas formas y solo el 0,3 % padece únicamente ataques virtuales. Las formas tradicionales, como burlas, amenazas y golpes, están por debajo del promedio observado por la OCDE. En total, el 9,7 % de los jóvenes viven alguna variante de acoso escolar semanalmente.

El informe del LEE también subraya la brecha entre la normativa y la realidad en las aulas, a pesar de que la Ley 1620 de 2013, que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, lleva más de diez años en vigencia. El análisis se basó en datos de 755.721 estudiantes de 90 sistemas educativos, con una muestra colombiana de 7.268 alumnos, representativos de 597.452 jóvenes en el sistema educativo nacional.

Los expertos del LEE definieron como víctimas frecuentes de acoso a quienes reportaron vivir estas situaciones mensualmente o más durante el último año, ya sea a través de comentarios desagradables, difusión de información sin consentimiento o agresiones directas. Colombia figura en el puesto 43 de 90 sistemas educativos, alineándose con el promedio global del 21 %. Frente a los países integrantes de la OCDE, ocupa el lugar 15 de 38, mientras que, comparada con América Latina, la tasa colombiana es menor al promedio regional, aunque los investigadores alertan que esto podría reflejar más bien un deterioro en otros países.

El entorno familiar y el ambiente en el aula fueron identificados como factores clave: el 24,4 % de quienes reciben poco apoyo familiar sufre acoso frecuente, frente al 16,8 % entre quienes cuentan con mayor respaldo. Además, el rezago escolar y la mala disciplina incrementan el riesgo. Como advirtió Omar Garzón, investigador del LEE, la prevención del acoso es fundamental para asegurar el derecho a la educación, más allá de la disciplina escolar. Entre las recomendaciones finales, el informe plantea la importancia de involucrar a las familias, aplicar encuestas periódicas y capacitar a los docentes para identificar y abordar estos casos de manera oportuna.

¿Cuáles son los principales tipos de acoso escolar en Colombia según el informe del LEE?

Según el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), el acoso basado en rumores es el tipo más frecuente en Colombia, seguido por el ciberacoso y las agresiones presenciales. La difusión de rumores desagradables afecta al 13,4 % de los estudiantes, mientras que el ciberacoso impacta al 3,6 %, la mayoría de veces acompañado del acoso presencial. Las formas tradicionales como burlas y golpes son menos comunes que en el promedio de la OCDE.

¿Cómo influye el entorno familiar y escolar en el riesgo de acoso escolar en Colombia?

El informe del LEE señala que estudiantes con poco apoyo familiar experimentan acoso con más frecuencia que aquellos con respaldo en casa. Además, quienes están rezagados académicamente o estudian en aulas con problemas de disciplina tienen mayor probabilidad de convertirse en víctimas. Estos hallazgos resaltan la importancia de fortalecer tanto el apoyo familiar como la convivencia en la escuela para prevenir y reducir el acoso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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