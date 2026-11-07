Un nuevo hecho de violencia conmocionó al Valle del Cauca. Tres mujeres fueron asesinadas con arma de fuego dentro de una vivienda ubicada en el barrio El Lázaro, en el municipio de Toro, durante la mañana del viernes 6 de noviembre.

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El comandante de la Policía del Valle del Cauca, coronel Amaury Aguilera, confirmó el triple homicidio y explicó que el ataque ocurrió en un sector semirrural de la población.

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¿Quiénes eran las tres mujeres asesinadas en Toro?

Las víctimas fueron identificadas como María del Carmen Gutiérrez Toro y sus hijas Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez y Sulisney Muñoz Gutiérrez.

Tras el crimen, unidades de la Policía Nacional, el Ejército y las autoridades municipales coordinaron acciones para avanzar en la investigación y establecer quiénes estarían detrás del ataque.

El coronel Aguilera indicó que se dispuso de personal especializado para adelantar labores de inteligencia y policía judicial, así como recolectar elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

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Ante la gravedad del triple homicidio, el alcalde de Toro, John Freddy Valencia, anunció una recompensa de hasta $10 millones para quienes entreguen información que contribuya a identificar y capturar a los responsables.

“Vamos a ofrecer hasta $10 millones de pesos por la información que nos den para la captura de estos individuos”, manifestó el mandatario local.

Por ahora, las autoridades no han establecido los móviles del ataque ni han informado sobre posibles sospechosos o capturas relacionadas con el caso.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que fueron asesinadas las tres mujeres y determinar quiénes participaron en el crimen.

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