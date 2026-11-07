Por: Portal Bogotá

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El Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá se prepara para recibir a los amantes de la música y la cultura con un evento destacado: Monte Olimpa, un concierto liderado por las artistas Cheetah Latina y La Pinche Tefi. El evento forma parte de la serie Gaitán al Aire y se presenta como una verdadera celebración al papel de las mujeres en la escena musical y cultural de la capital, como lo informa el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa.

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Este concierto, que tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. en la bahía del Teatro Jorge Eliécer Gaitán, promete ser un espacio para explorar la riqueza sonora latina. En esta sesión, Cheetah Latina y La Pinche Tefi estarán al mando de las tornamesas, ofreciendo una selección de vinilos que viaja por la cumbia, el boogaloo, el funk y el soul latino. Según recoge la información oficial dispuesta por la Alcaldía de Bogotá, este encuentro no solo invita al baile, sino también a la curiosidad musical, ya que ambas selectoras exploran rarezas y nuevas sonoridades en sus mezclas.

El evento cuenta con entrada libre, lo que facilita el acceso de públicos diversos y fomenta la participación colectiva. Esta propuesta musical destaca especialmente por su enfoque en visibilizar y valorar el aporte femenino en la industria cultural, un sector donde tradicionalmente han prevalecido otras figuras. En este sentido, la actividad organizada en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán se convierte en un escenario propicio para reconocer la labor de las mujeres en la creación, selección y difusión de la música latina.

La sesión de Monte Olimpa en el marco de Gaitán al Aire es una muestra de cómo la capital colombiana sigue apostando por espacios que favorecen la inclusión y que promueven la diversidad cultural. La bahía del teatro, ubicada en la carrera 7 #22-47, localidad de Santa Fe, será el epicentro del encuentro donde la música será vehículo de reconocimiento y celebración del talento femenino, aportando al fortalecimiento de la escena artística y sonora de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tipo de géneros musicales estarán presentes en el concierto de Monte Olimpa en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán?

Durante el evento, Cheetah Latina y La Pinche Tefi ofrecerán una selección musical que incluye cumbia, boogaloo, funk y soul latino, con énfasis en sonidos de América Latina y rarezas musicales, según la programación oficial compartida por la Alcaldía de Bogotá.

¿Cuál es el objetivo principal del evento Monte Olimpa según la información de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa?

El objetivo principal del concierto es celebrar y visibilizar el trabajo de las mujeres dentro de la cultura musical, fomentando el encuentro colectivo y la exploración de nuevas sonoridades, así lo destaca la información publicada en el portal oficial de la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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