Por: Portal Bogotá

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El Teatro El Parque de Bogotá ofrecerá una experiencia escénica cargada de creatividad y tradición con la presentación de ‘Las Mil y Una Noches’. De acuerdo con información oficial consultada en el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la obra estará a cargo de la Compañía de Teatro Itinerante Don Gus y se presentará el domingo 22 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m., en la carrera 5 #36-05, localidad de Santa Fe.

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En esta adaptación, el público disfrutará de la historia de una troupe de saltimbanquis, artistas errantes del teatro popular, que inicialmente planean presentar su ya reconocido ‘Romeo y Julieta Costeño’. Sin embargo, las circunstancias los llevan a improvisar una nueva puesta en escena, inspirándose en los relatos emblemáticos de Sherezade, Simbad el Marino, Alí Babá y los cuarenta ladrones, y Aladino y la lámpara mágica. Según información difundida por Idartes, la obra fusiona recursos como la música, la palabra viva y el humor para crear un espectáculo ágil y contemporáneo que conecta con la tradición narrativa de oriente y occidentaliza su mirada para el público bogotano.

Uno de los aspectos destacados de esta versión radica en la revisión contemporánea de los roles tradicionales dentro de las historias. La Compañía de Teatro Itinerante Don Gus, en su trabajo, otorga a las mujeres un lugar activo en la construcción de sus propios relatos, superando los esquemas clásicos y ofreciendo una perspectiva renovada sobre los textos antiguos. El espectáculo propone un encuentro entre elementos de la tradición, el juego teatral y referencias actuales, celebrando a través del teatro la vitalidad de contar y reinventar historias para cada generación.

Según la información proporcionada en el mismo portal, para asistir al evento es necesario adquirir entrada con costo a través de plataformas oficiales. El Teatro El Parque, reconocido espacio cultural de Bogotá, será el escenario de este montaje que invita a familias, jóvenes y adultos a acercarse al teatro desde una mirada lúdica y reflexiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presentará 'Las Mil y Una Noches' en Bogotá?

De acuerdo con el portal Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, la obra ‘Las Mil y Una Noches’ se presentará el domingo 22 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m., en el Teatro El Parque de Bogotá, ubicado en la carrera 5 #36-05, localidad de Santa Fe. La presentación está a cargo de la Compañía de Teatro Itinerante Don Gus y la entrada tiene costo.

¿De qué trata la versión de 'Las Mil y Una Noches' de la Compañía de Teatro Itinerante Don Gus?

Según Idartes, esta versión narra la historia de una troupe de artistas que improvisa una función inspirada en personajes clásicos como Sherezade y Simbad el Marino. El montaje actualiza los relatos desde una óptica contemporánea, dándole protagonismo a los personajes femeninos, y mezcla música, humor y palabra para celebrar el poder del relato teatral.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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