Una casa nueva, un carro nuevo y una vida sentimental sin pareja. Así resumió Eva Rey el momento que atraviesa, luego de confirmar que terminó su relación con Matías Gaviria, hermano del exministro Alejandro Gaviria. La periodista española contó que la separación ocurrió en febrero y que desde entonces tuvo que reorganizar su vida junto a su hija Lía, según relató en un video publicado en sus redes sociales.

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La comunicadora explicó que el año estuvo marcado por varios episodios difíciles. En enero murió su madre y, apenas un mes después, tomó la decisión de abandonar la vivienda en la que convivía con Matías. Como la propiedad pertenecía a él, fue ella quien empacó sus cosas y comenzó una nueva etapa lejos de ese hogar.

“En febrero hice las maletas y me fui de la casa, me separé”, recordó Eva en la grabación. La periodista también contó que durante los meses siguientes no tuvo una residencia fija: pasó por alojamientos temporales y se quedó en las casas de algunas amigas mientras encontraba un lugar propio.

Ese periodo duró cerca de cuatro meses. Después, consiguió comprar un apartamento, un paso que le permitió establecerse nuevamente con su hija. La mudanza no fue el único cambio material que enfrentó tras la ruptura: el vehículo que utilizaba también pertenecía a Matías. Sin embargo, contó que una marca le entregó un carro nuevo, situación que comentó con humor en sus redes.

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La decisión de Eva Rey tras la ruptura

Más allá de contar cómo atravesó la separación, Eva dejó ver qué quiere para esta etapa: disfrutar de su soltería, compartir con Lía, pasar tiempo con sus amigas y aprovechar su nueva casa. En su balance, destacó que ahora cuenta con apartamento y vehículo propios, y dejó claro que está enfocada en comenzar de nuevo.

La periodista había mantenido discreción sobre su situación sentimental durante varios meses. Aunque en algunas entrevistas había mencionado que estaba sola, esta vez confirmó directamente que su relación había terminado.

¿Quién es Matías Gaviria?

Matías Gaviria es hermano de Alejandro Gaviria, exministro y antiguo rector de la Universidad de los Andes. Durante su relación, Eva y Matías formaron una familia junto a su hija Lía y mantuvieron buena parte de su vida privada lejos de la exposición pública. La pareja vivió durante un tiempo en Medellín.

Eva no explicó cuáles fueron los motivos de la ruptura. Su mensaje se concentró en los cambios que enfrentó desde febrero y en la manera en que logró construir una nueva rutina junto a su hija. Por ahora, la periodista se muestra dispuesta a disfrutar esta etapa sin pareja y con un hogar propio.

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