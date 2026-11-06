El rapero argentino Trueno regresará a Bogotá para ofrecer un concierto el próximo 21 de abril en El Corazón de Bogotá Arena, como parte de su gira internacional ‘TURR4ZO WORLD TOUR’, con la que presenta su más reciente producción musical.

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El artista, cuyo nombre real es Mateo Palacios Corazzina, volverá a encontrarse con sus seguidores colombianos en un espectáculo que combinará sus canciones más reconocidas con los temas de su nuevo álbum.

La presentación representa otro capítulo de la relación que el músico ha construido con el público de la capital colombiana, donde ya ha participado en importantes eventos musicales y ha ofrecido conciertos.

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A sus 24 años, Trueno se ha consolidado como una de las figuras del rap latinoamericano. Su trayectoria comenzó en las competencias de freestyle, en las que consiguió reconocimientos como los campeonatos de Red Bull Batalla y Freestyle Master Series (FMS) Argentina.

Con el paso de los años, llevó su propuesta musical a escenarios internacionales, combinando hip hop, rap y ritmos latinoamericanos.

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¿Cuándo es el concierto de Trueno en Bogotá y dónde será?

El concierto está programado para el 21 de abril en El Corazón de Bogotá Arena, escenario al que el argentino regresará después de su presentación en 2025.

La relación de Trueno con la capital colombiana también incluye su participación en Hip Hop al Parque 2022 y Festival Cordillera 2024, dos encuentros musicales en los que compartió su propuesta con el público local.

En esta ocasión, el espectáculo hará parte de una gira internacional que comenzó en junio en Londres, donde se presentó junto a Gorillaz en el Tottenham Hotspur Stadium, tras su colaboración en la canción ‘The Manifesto’.

El recorrido también contempla su participación en Fuji Rock Festival, en Japón, y SummerStage de Central Park, en Nueva York.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Trueno en Bogotá?

De acuerdo con la información entregada por los Páramo, las entradas para el concierto estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre a las 9:00 de la mañana.

La compra se podrá hacer a través de la página web de Tuboleta, plataforma encargada de la comercialización de la boletería.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.