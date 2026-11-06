Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Por primera vez, Ibagué se convertirá en el epicentro de un evento nacional que promete destacar la riqueza cultural y artesanal de Colombia. La ciudad acogerá el Desfile de Traje Artesanal del Concurso Nacional de Belleza, un certamen que reunirá a 26 candidatas representantes de distintas regiones del país, junto con la actual Señorita Colombia y la delegada de Miss Internacional. Según la información compartida por la alcaldía, este espectáculo estará enfocado en resaltar la labor de los artesanos colombianos, la moda y las tradiciones que forman parte de la identidad nacional.

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El evento tendrá lugar en la Concha Acústica Garzón y Collazos, un emblemático escenario que servirá de vitrina para las expresiones artísticas y culturales propias del país. Allí, las candidatas desfilarán con trajes artesanales que son reflejo del talento y creatividad de quienes preservan oficios tradicionales, buscando no solo galardonar la belleza sino también el valor simbólico de la artesanía nacional, como destacó la Secretaría de Desarrollo Económico. Es así como Ibagué, conocida como la Capital Musical, se prepara para ofrecer una noche donde convergerán la música, las artes y el talento local en un solo espacio, contribuyendo a la visibilidad de estos rasgos ante visitantes y medios.

La importancia de este evento trasciende el ámbito cultural. Autoridades locales, como la secretaria Naydú Romero y la alcaldesa Johana Aranda, han señalado que la realización del desfile representa una oportunidad para impulsar el turismo y dinamizar diversos sectores de la economía local, como la gastronomía y la hotelería. La presencia de visitantes y el interés nacional pueden fomentar que la ciudad sea considerada en el futuro como sede habitual de eventos de gran magnitud.

La asistencia será gratuita, aunque para el control de aforo se entregarán manillas en la Concha Acústica, según la información difundida. Las puertas abrirán a las 5:00 p. m., el ingreso cerrará a las 7:30 p. m. y el espectáculo dará inicio a las 8:00 p. m. El acceso general estará habilitado por la calle 10 con carrera Quinta, mientras que las personas con discapacidad tendrán entrada por la calle 10 con carrera Sexta, cerca del monumento de la Clave de Sol. Además, los organizadores invitan a los asistentes a portar prendas típicas del Tolima o trajes de fantasía sanjuanera, como una manera de honrar las tradiciones propias de la región. Se prohíbe el ingreso de menores de edad, vuvuzelas, pitos, pancartas y silbatos.

La ciudad, entonces, se alista para ser el centro de atención nacional en una noche en la que la música, la belleza y la artesanía se conjugarán para reivindicar su riqueza cultural.

¿Cómo será el acceso al Desfile de Traje Artesanal en Ibagué?

El acceso al evento es gratuito pero controlado mediante la entrega de manillas en la propia Concha Acústica, hasta llegar al límite autorizado de asistentes. Los horarios estipulados son: apertura de puertas a las 5:00 p. m., cierre de ingreso a las 7:30 p. m. y el inicio del espectáculo a las 8:00 p. m. El acceso general será por la calle 10 con carrera Quinta, mientras que para personas con discapacidad se habilitará la entrada por la calle 10 con carrera Sexta.

¿Por qué se recomienda usar prendas típicas del Tolima en el desfile?

Las autoridades y la organización del evento han sugerido asistir con prendas típicas del Tolima o trajes de fantasía sanjuanera para resaltar y celebrar las tradiciones regionales durante esta noche cultural, lo que busca fomentar el orgullo y la pertenencia local, así como contribuir a la ambientación y el sentido de identidad durante el desfile artesanal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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