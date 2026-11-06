Por: Portal Bogotá

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La miniserie 'Recetas para la vida' será estrenada por el canal Eureka, dirigido al público infantil y juvenil de Canal Capital, en el contexto del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Esta producción audiovisual, respaldada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a través de la iniciativa Abre Cámara, se concentra en el encuentro intergeneracional a partir de la cocina, la memoria familiar y el intercambio de saberes entre abuelos y nietos, según información publicada en el portal de la Alcaldía de Bogotá.

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Dividida en cuatro capítulos, la miniserie narra la historia de Thiago —un preadolescente marcado por conflictos y distanciamiento familiar— cuya vida toma un giro inesperado cuando su abuelo Marcos desaparece sin aviso. Mientras su hermano mayor, Nico, lo busca, Thiago halla de manera accidental un manuscrito de recetas escritas a mano por su abuelo. En este descubrimiento, el protagonista encuentra no solo un vínculo renovado con la figura de Marcos, sino también un interés inesperado por el mundo de la cocina.

A medida que Thiago explora y prepara las recetas, cada plato se transforma en una experiencia formativa, repleta de enseñanzas útiles para entender y afrontar los retos cotidianos. Así, la cocina deja de ser solo un espacio funcional y se convierte en un territorio donde florece el diálogo, la convivencia y la identificación de valores comunes entre diferentes generaciones. Este relato audiovisual resalta cómo la transmisión de saberes entre abuelos y nietos, los recuerdos familiares y las tradiciones alimenticias pueden ser herramientas para fortalecer la comunicación y las relaciones familiares.

Los guionistas y directores Luis Carlos Ávila y Gina Parra son los responsables creativos de la miniserie, que cuenta con interpretaciones de Víctor Cifuentes, Juan Jacobo González y Martín Ruíz Barreto. La propuesta se configura como un homenaje a las formas cotidianas de aprendizaje y a la capacidad de la cocina para unir a las personas, sin importar la edad, bajo la premisa de compartir y aprender juntos.

'Recetas para la vida', según comunicó Canal Capital, se podrá ver el martes 10 de noviembre de 2026 en Eureka, con transmisiones a las 12:00 m. y a las 3:00 p. m., tanto en la señal de Televisión Digital Terrestre (TDT) como en la plataforma oficial de Eureka (www.canalcapital.gov.co/eureka).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde ver la miniserie 'Recetas para la vida' de Canal Capital?

El estreno de 'Recetas para la vida' podrá sintonizarse el martes 10 de noviembre de 2026 en el canal Eureka, perteneciente a Canal Capital. Las emisiones están programadas para las 12:00 del mediodía y las 3:00 de la tarde, tanto en la señal televisiva de TDT como en el portal oficial de Eureka, según información de la Alcaldía de Bogotá.

¿De qué trata la miniserie 'Recetas para la vida' y cuál es su objetivo?

La miniserie cuenta la historia de Thiago, un joven que, tras la desaparición de su abuelo, halla un libro de recetas que fortalece sus vínculos familiares y le permite aprender valiosas enseñanzas a través de la cocina. El objetivo principal, conforme al portal de la Alcaldía de Bogotá, es mostrar la importancia de la transmisión intergeneracional de saberes y cómo la cocina puede ser un espacio de aprendizaje, comprensión y encuentro entre familiares de distintas edades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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