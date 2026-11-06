Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En un esfuerzo dirigido a aportar a la limpieza y recuperación de los espacios públicos de Ibagué, la empresa Interaseo lidera la estrategia ‘Voluminosos Cero’. Esta iniciativa ha sido diseñada para gestionar de manera eficiente la recolección y disposición adecuada de residuos voluminosos, como muebles, colchones, clósets, sofás y otros enseres domésticos que suelen acumularse en los hogares y posteriormente son abandonados en la vía pública. De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, estas jornadas se llevan a cabo todos los domingos en diversos sectores priorizados de la ciudad, buscando evitar la formación de puntos críticos de acumulación de residuos en calles, andenes y otras zonas públicas.

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Además de buscar espacios públicos más limpios, Interaseo, a través de ‘Voluminosos Cero’, procura fortalecer la cultura ciudadana y fomentar la responsabilidad ambiental entre los habitantes. La empresa invita a la comunidad a participar activamente, eliminando de manera responsable aquellos elementos que ya no utilizan y colaborando así con el cuidado y la organización de sus barrios. Esta movilización ciudadana resulta fundamental para asegurar un entorno más limpio y seguro, así como para prevenir problemas asociados con el abandono de residuos de gran tamaño, como la obstrucción de pasos peatonales y la contaminación visual.

El proceso para participar en la jornada es sencillo: los presidentes de Juntas de Acción Comunal, ediles y líderes barriales o comunales interesados pueden hacer la solicitud correspondiente a través del correo electrónico pqrtolima@interaseo.com.co o comunicarse directamente con el canal oficial de la Regional Tolima al 311 375 3405. La invitación de Interaseo es clara: sumar esfuerzos para construir una Ibagué más ordenada y comprometida con el cuidado del medioambiente, haciendo de la correcta disposición de voluminosos una labor colectiva.

Según lo reportado por El Nuevo Día, la relevancia de la estrategia radica en que ofrece una solución concreta al manejo de residuos que, por su tamaño, no pueden ser gestionados a través de los servicios de recolección habituales. Así, ‘Voluminosos Cero’ contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a fortalecer el sentido de pertenencia hacia los espacios públicos, involucrando tanto a las autoridades como a la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la estrategia ‘Voluminosos Cero’ de Interaseo en Ibagué?

La estrategia ‘Voluminosos Cero’ de Interaseo, de acuerdo con información de El Nuevo Día, está enfocada en la recolección y disposición adecuada de objetos grandes como muebles y colchones que suelen ser dejados en espacios públicos, evitando así la generación de acumulaciones de basura y fomentando la participación ciudadana en la limpieza de la ciudad.

¿Cómo pueden las comunidades solicitar la recolección de residuos voluminosos en Ibagué?

Según indica la información, los líderes comunitarios interesados en acceder a las jornadas de recolección pueden comunicarse al correo pqrtolima@interaseo.com.co o al número 311 375 3405, gestionando así la intervención de Interaseo en sus barrios para una disposición responsable de sus voluminosos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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