Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del tiempo, o pronóstico meteorológico, es la ciencia que permite anticiparse al comportamiento de la atmósfera en un lugar y momento determinados. De acuerdo con la información presentada, este proceso involucra la recopilación y análisis de datos en tiempo real tales como temperatura, humedad, presión atmosférica, viento y precipitaciones. Los meteorólogos utilizan herramientas sofisticadas para recolectar estos datos, incluyendo satélites, radares y estaciones meteorológicas. Toda esta información, una vez recabada, es procesada en modelos matemáticos diseñados para ejecutarse en computadoras de gran capacidad. Esto posibilita la producción de predicciones que impactan de manera transversal a la sociedad.

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La relevancia de este instrumento científico va mucho más allá de la simple consulta para planear actividades diarias. Según el artículo, el pronóstico meteorológico resulta determinante para la seguridad civil, ya que permite entregar alertas tempranas ante fenómenos climáticos extremos como huracanes, tormentas, inundaciones o sequías. Esta anticipación concede a autoridades y ciudadanos la oportunidad de prepararse, prevenir situaciones de riesgo y, potencialmente, salvar vidas.

En el ámbito económico, empresas y sectores estratégicos dependen del pronóstico del clima para operar de manera eficiente. La información meteorológica es vital para la agricultura, que la utiliza para definir los momentos óptimos de siembra, riego y cosecha. De igual forma, sectores como la aviación y la navegación marítima estructuran sus rutas y procedimientos con base en los pronósticos, lo cual les permite minimizar riesgos y optimizar recursos. También el sector energético ajusta su producción según las condiciones climáticas previstas, en especial en fuentes renovables como la energía solar y eólica.

Más allá de estos usos estratégicos, el pronóstico del tiempo incide en la vida cotidiana. Por ejemplo, en la ciudad de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) prevé para este viernes, en la zona urbana, cielos parcialmente cubiertos acompañados de lloviznas aisladas en horas de la mañana. Durante el resto del día se anticipa un clima mayormente seco, mientras que en la noche podrían formarse lluvias ligeras, especialmente en el piedemonte y áreas de cuenca alta. La CVC señala además que la probabilidad de precipitaciones tiende a disminuir para el día siguiente, con cielos de nubosidad parcial e intervalos despejados en la región andina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Para qué sirve el pronóstico del tiempo en sectores como la agricultura y la aviación?

El pronóstico del tiempo es esencial para el sector agrícola porque determina cuándo se deben sembrar, regar o cosechar los cultivos, ayudando a prevenir pérdidas por eventos climáticos inesperados. En la aviación, la predicción meteorológica permite planificar rutas de vuelo seguras y eficientes, minimizando riesgos y retrasos, según lo reportado por la información citada.

¿Qué herramientas utilizan los meteorólogos para crear el pronóstico del clima?

Los meteorólogos usan herramientas como satélites, radares y estaciones meteorológicas para recolectar datos en tiempo real sobre la atmósfera. Con esta información, aplican modelos matemáticos avanzados en computadoras de alta potencia que les permiten procesar y generar los pronósticos meteorológicos para diferentes regiones y periodos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.