Preparar batidos deportivos, smoothies de frutas o bebidas con proteína puede ser más sencillo para quienes tienen una rutina activa y no siempre están cerca de una cocina. La licuadora portátil Ninja BC151NV Blast está diseñada para mezclar ingredientes en un recipiente que también sirve para beber, y actualmente tiene un precio publicado de $ 128.713, con un descuento del 43 %.

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Su funcionamiento inalámbrico y su base recargable mediante USB-C permiten utilizarla en distintos espacios, como la casa, la oficina o el gimnasio. Así, puede convertirse en una alternativa para quienes buscan preparar sus bebidas al momento, sin tener que cargar con una licuadora de mesa.

Una alternativa para preparar batidos deportivos

Para quienes practican running, gimnasio, ciclismo o entrenamiento funcional, tener una licuadora portátil puede facilitar la preparación de bebidas con ingredientes que hacen parte de su alimentación habitual.

El modelo Ninja Blast permite mezclar frutas, ingredientes congelados y hielo, según las especificaciones del fabricante. Esto abre la posibilidad de preparar distintas combinaciones, como:

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Batidos de proteína: mezclas con proteína en polvo, leche o bebidas vegetales.

Smoothies de frutas: preparaciones con banano, fresas, arándanos u otras frutas.

Bebidas para después de entrenar: combinaciones de fruta y líquidos que hagan parte de la alimentación del deportista.

Batidos para el desayuno: opciones rápidas para quienes salen temprano de casa.

Bebidas con hielo: preparaciones que requieren una textura más fría.

La licuadora no reemplaza una alimentación equilibrada ni garantiza resultados deportivos. Su utilidad está en facilitar la preparación de bebidas, mientras que los ingredientes y las cantidades dependerán de las necesidades de cada persona.

Potencia portátil y recipiente de 532 ml

Uno de los atributos del equipo es su tecnología Ninja Blast, que incorpora un recipiente acanalado para generar un vórtice durante la mezcla y un conjunto de cuchillas BlastBlade de acero inoxidable.

La capacidad anunciada es de 18 onzas, equivalentes a aproximadamente 532 ml, suficiente para preparar una porción individual de smoothie o batido.

Además, el recipiente cuenta con una tapa para sorbos que permite beber directamente de él después de licuar. Su asa de transporte con bisagra facilita llevarlo, una característica útil para quienes se desplazan entre diferentes actividades durante el día.

La base de alimentación recargable funciona con una batería de 7,4 V y es compatible con USB-C. El equipo incluye el cable de carga, la base del motor, el recipiente, la tapa y una guía de inicio rápido con cinco recetas de inspiración.

Limpieza sencilla después del entrenamiento

Otro punto a considerar es el mantenimiento. Según la descripción comercial, el recipiente y la tapa están fabricados con materiales libres de BPA y son aptos para lavavajillas.

La licuadora también cuenta con una función de autolimpieza: se puede realizar un ciclo de mezcla de 30 segundos con agua y una gota de jabón para platos. Esto puede facilitar la limpieza después de preparar bebidas con frutas o proteína en polvo.

El fabricante también destaca la separación de los botones de encendido y mezcla, diseñada para evitar que el dispositivo se active accidentalmente.

¿Qué dicen quienes la han comprado?

Las opiniones compartidas resaltan la capacidad del equipo para procesar frutas congeladas y su funcionamiento frente a licuadoras de mayor tamaño.

Un comprador comentó que inicialmente pensó que el dispositivo no estaba triturando los arándanos debido a que era más silencioso que su licuadora Ninja convencional.

También hay usuarios que valoran el nivel de ruido, especialmente al compararlo con licuadoras de mesa más grandes.

Estas experiencias corresponden a comentarios individuales y no garantizan el mismo resultado con todas las preparaciones. La textura final puede depender de los ingredientes, la cantidad utilizada y el nivel de carga del equipo.

Una opción para quienes preparan sus bebidas sobre la marcha

Con un precio publicado de $ 128.713 y un descuento del 43 %, la licuadora portátil Ninja Blast puede ser una alternativa para quienes quieren preparar batidos deportivos, smoothies y bebidas con proteína sin depender de una licuadora tradicional.

Su capacidad de 532 ml, la carga USB-C y la posibilidad de mezclar y beber en el mismo recipiente son características que pueden resultar útiles para personas con rutinas activas.

Antes de comprarla, conviene considerar el tamaño de las porciones que se preparan habitualmente y los ingredientes que se planea utilizar.

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