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Entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre, la Universidad Autónoma de Occidente llevó a cabo la Semana del Patrimonio, un evento enfocado en promover la reflexión sobre la memoria de Cali y destacar el valor de los estudios históricos y arqueológicos. De acuerdo con la programación, se buscó reconocer la importancia de proteger lugares emblemáticos y fortalecer el conocimiento sobre el pasado de la ciudad desde una perspectiva integradora.

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Durante las conferencias, expertos y académicos analizaron la necesidad de incluir en la investigación las tradiciones populares, los relatos orales y las leyendas que forman parte de la identidad caleña. Según lo explicado en el evento, este enfoque resulta clave para acercar la investigación histórica a la ciudadanía, transformando la percepción del patrimonio en algo vivo y compartido por todos los habitantes. Tal visión tiene el propósito de que la comunidad participe activamente en la reconstrucción y valoración de su historia, más allá de los enfoques estrictamente académicos.

Luis Francisco López, investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), señaló que esta metodología contribuye a que los resultados de las investigaciones arqueológicas y sociales tengan un impacto más amplio. En palabras de López, citadas durante el evento, "es una propuesta que precisamente valora las tradiciones populares y no se queda solo en un interés académico propiamente, porque nos parece que de esa manera involucramos también a la comunidad". Así, la obra publicada por ICANH en 2025, ‘Cañagordas y el Alférez Real, elementos críticos para una arqueología del relato’, busca comprender el patrimonio desde miradas colectivas.

Como una de las actividades centrales, la universidad organizó un recorrido por la Hacienda Cañasgordas, reconocida como monumento nacional. Estudiantes de Arquitectura, Diseño Gráfico y Comunicación Social y Periodismo exploraron este sitio histórico en el sur de Cali junto a ciudadanos, con el fin de profundizar en los hallazgos de las investigaciones realizadas. Julián Ricci, docente del programa de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Occidente, explicó que la hacienda es un eje fundamental en los procesos investigativos, académicos y documentales del programa desde hace tres años. De acuerdo con Ricci, analizar cómo visibilizar y proteger la hacienda es esencial para afianzar el vínculo de la comunidad con el patrimonio.

Con el desarrollo de estas iniciativas, la Universidad Autónoma de Occidente refuerza su papel como promotora de la formación académica y la investigación, dos herramientas prioritarias para preservar la memoria de Cali y fortalecer la identidad cultural entre sus habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué importancia tiene la Hacienda Cañasgordas para el patrimonio histórico de Cali?

La Hacienda Cañasgordas es un monumento nacional que representa un punto clave para la memoria y la identidad cultural de Cali. Durante la Semana del Patrimonio, estudiantes y ciudadanos visitaron este sitio emblemático para conocer sus hallazgos históricos y arqueológicos, reforzando así el lazo entre la comunidad y su historia local, según la información presentada por la Universidad Autónoma de Occidente.

¿Cómo integra la Universidad Autónoma de Occidente la comunidad a los estudios patrimoniales?

De acuerdo con las actividades y declaraciones recogidas durante la Semana del Patrimonio, la Universidad Autónoma de Occidente promueve que la comunidad participe activamente en los procesos de investigación sobre el patrimonio, incorporando tradiciones populares y relatos orales. Esta integración permite que la construcción del conocimiento trascienda el ámbito académico y tenga relevancia social, tal como lo destacan investigadores como Luis Francisco López del Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.